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BBC Türkçe

Trump: Putin, Obama'dan daha iyi lider

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Putin'i Obama'dan çok daha iyi bir lider olarak niteledi ve seçimi kazanırsa Rusya lideriyle iyi bir ilişki içinde olacağını söyledi.

08 Eylül 2016 12:58

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Barack Obama'dan çok daha iyi bir lider olduğunu söyledi.

Turmp'ın açıklamaları, Pentagon'un Rusya'yı küresel istikrarsızlık tohumları ekmekle suçladığı bir günde geldi.

New York'ta eski muharip askerlerin başkan adaylarına soru sormalarına olanak sağlayan forumda konuşan Trump, kasım ayındaki seçimleri kazanırsa ''Putin'le iyi bir ilişki kuracaklarını düşündüğünü'' de söyledi.

Aynı forumda Trump'tan kısa bir süre önce konuşan Hillary Clinton ise, email skandalına ilişkin sorulara hedef oldu.

Bir donanma subayı, eski dışişleri bakanına email skandalında kendisinin yaptığı şekilde davranacak kişilerin normalde hapiste olacağını hatırlatması üzerine Clinton, ''Yapmam gerekeni yaptım ve her zaman yaptığım gibi meseleyi ciddiye aldım'' dedi.

Clinton, 2002'de Senato'daki oylamada Irak savaşına verdiği desteği 'hata'' olarak niteledi, Trump'ın da bir dönem Irak'ın işgalini desteklediğini söyledi.

IŞİD'i yenilgiye uğratmakta kararlı olduğunu belirten Clinton, yeniden Irak'a ABD askeri sevkinin ise söz konusu olmadığını söyledi.

Trump'ın yarım saat süren forum sırasında ordu hiyerarşisini de hedef alırken, generallerin Obama yönetimi altında enkaza dönüştüklerini belirtti.

Trump, orduda cinsel taciz sorunu konusunda ise büyük eleştirilere hedef olan Twitter mesajının arkasında durduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi aday, 2013'te attığı ''Kadınlarla erkekleri birarada tutan bu dahiler ne olmasını bekliyorlardı ki?'' ifadesini içeren mesajı için ''doğru bir tweet o'' dedi.

Oturumun gündemini belirleyen ise Trump'ın Putin'le ilgili sözleri oldu.

Sunucunun Rusya lideri hakkında daha önce sarfettiği övgüleri hatırlatması üzerine Trump, ''Halkın yaptığı işe desteği yüzde 82. Benim parlak biri olduğumu söylediğinde de ben bu iltifatı kabuıl ederim, tamam mı?'' dedi.

Trump'tan önce Oxford Üniversitesi'nde konuşan ABD Savunma Bakanı Ash Carter ise, Rusya'yı ilkeli bir uluslararası sistemi aşındırmak istemekle suçladı.

ABD'li yetkili, ayrıca Demokrat Parti'nin bilgisayarlarına yönelik saldırı girişiminde Rusya'nın parmağı olabileceğini de ima etti.

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