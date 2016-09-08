Trump: Putin Obama'dan daha iyi bir lider

New York merkezli NBC televizyonu

tarafından düzenlenen tartışma

programında ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin iki adayı

karşı karşıya geldi. Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin

adayı Donald Trump, "USS Intrepid" uçak gemisinde kozlarını paylaştı.

Başkan adayları, "Başkomutanlık Forumu" adı verilen toplantıda, izleyiciler

önünde savunma ve dış politikaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Terör örgütü IŞİD

ile mücadele, ağırlıkla yer verilen konulardan biri oldu.

Trump: Putin tartışmasız lider

Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e ilişkin övgü dolu sözleriyle dikkat

çekti. "Rusya apayrı bir sisteme sahip ve bu sistemi pek sevmiyorum" diyen

Trump, "Ama Putin'e baktığınızda onun bu sistemde tartışmasız lider olduğunu

görüyorsunuz. Bizim başkanımıza kıyasla çok daha belirgin bir lider" ifadelerini

kullandı. Putin'in ülkesi üzerinde güçlü hakimiyete sahip olmasını takdir ettiğini

açıklayan Donald Trump, "Putin, Barack Obama ile karşılaştırıldığında liderlik

kabiliyeti çok daha fazla" dedi.

Putin de Trump'ı övmüştü

Trump daha önce de Putin'i öven ifadeler kullanmış, Rusya liderine yönelik tavrı,

parti içinde eleştirilere neden olmuştu. Putin ise işbaşına gelmesi halinde Rusya

ile ilişkileri düzelteceğini duyuran Trump'ı "olağanüstü bir kişi" olarak

tanımlamıştı.

Clinton: IŞİD'i yenmek için kara birliklerine ihtiyaç yok

Demokratlar'ın başkan adayı Hillary Clinton ise ABD'nin terör örgütü IŞİD'i Irak

ve Suriye'de kara birliklerine gerek duymaksızın yenebileceğini savundu.

Konuşmasında dışişleri bakanlığı dönemindeki deneyimini öne çıkaran Clinton,

konuşmasında Trump'a oranla daha fazla ayrıntıya yer verdi.



