Trump: Putin Obama'dan daha iyi bir lider

New York merkezli NBC televizyonu
tarafından düzenlenen tartışma
programında ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin iki adayı
karşı karşıya geldi. Demokratlar'ın adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin
adayı Donald Trump, "USS Intrepid" uçak gemisinde kozlarını paylaştı.
Başkan adayları, "Başkomutanlık Forumu" adı verilen toplantıda, izleyiciler
önünde savunma ve dış politikaya ilişkin görüşlerini açıkladı. Terör örgütü IŞİD
ile mücadele, ağırlıkla yer verilen konulardan biri oldu.
Trump: Putin tartışmasız lider
Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'e ilişkin övgü dolu sözleriyle dikkat
çekti. "Rusya apayrı bir sisteme sahip ve bu sistemi pek sevmiyorum" diyen
Trump, "Ama Putin'e baktığınızda onun bu sistemde tartışmasız lider olduğunu
görüyorsunuz. Bizim başkanımıza kıyasla çok daha belirgin bir lider" ifadelerini
kullandı. Putin'in ülkesi üzerinde güçlü hakimiyete sahip olmasını takdir ettiğini
açıklayan Donald Trump, "Putin, Barack Obama ile karşılaştırıldığında liderlik
kabiliyeti çok daha fazla" dedi.
Putin de Trump'ı övmüştü
Trump daha önce de Putin'i öven ifadeler kullanmış, Rusya liderine yönelik tavrı,
parti içinde eleştirilere neden olmuştu. Putin ise işbaşına gelmesi halinde Rusya
ile ilişkileri düzelteceğini duyuran Trump'ı "olağanüstü bir kişi" olarak
tanımlamıştı.
Clinton: IŞİD'i yenmek için kara birliklerine ihtiyaç yok
Demokratlar'ın başkan adayı Hillary Clinton ise ABD'nin terör örgütü IŞİD'i Irak
ve Suriye'de kara birliklerine gerek duymaksızın yenebileceğini savundu.
Konuşmasında dışişleri bakanlığı dönemindeki deneyimini öne çıkaran Clinton,
konuşmasında Trump'a oranla daha fazla ayrıntıya yer verdi.