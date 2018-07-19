T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Putin ile ikinci toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum

"Rusya ile yapılan zirve, halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medya dışında, büyük bir başarıydı"

19 Temmuz 2018 20:35

Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği tarihi zirvede "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine inanmadığını" söylemesi nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere hedefe olan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin ile ikinci görüşme için can attığını" açıkladı. Trump, "Rusya ile yapılan zirve, halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medya dışında, büyük bir başarıydı" yorumunda bulundu. 

Twitter'da Rusya ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan  ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'le işbirliği yaparak vatan hainliği ettiği" suçlamalarına karşı bir video da paylaştı. Videonun üst başlığında 'Trump'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini pek çok kez kabul ettiği' vurgulandı.

ETİKETLER

trumpputinseçimmüdahalegörüşmemedyaabdrusya
","articleSection":"Dünya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-07-19T20:35:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/trump-putin-ile-ikinci-toplantimizi-sabirsizlikla-bekliyorum,671180","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/trump-putin-ile-ikinci-toplantimizi-sabirsizlikla-bekliyorum,671180"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24