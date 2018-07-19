Trump: Putin ile ikinci toplantımızı sabırsızlıkla bekliyorum

Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği tarihi zirvede "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine inanmadığını" söylemesi nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere hedefe olan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin ile ikinci görüşme için can attığını" açıkladı. Trump, "Rusya ile yapılan zirve, halkın gerçek düşmanı olan yalan haber medya dışında, büyük bir başarıydı" yorumunda bulundu.

Twitter'da Rusya ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'le işbirliği yaparak vatan hainliği ettiği" suçlamalarına karşı bir video da paylaştı. Videonun üst başlığında 'Trump'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini pek çok kez kabul ettiği' vurgulandı.