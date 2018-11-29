Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin ile Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde yapacağı görüşmeyi iptal etti. Trump, Ukrayna’ya ait gemi ve denizciler iade edilmediği için Putin ile olan görüşmesini iptal ettiğini açıkladı.

Rusya’nın Kırım açıklarında Ukrayna’ya ait askeri gemileri ve personeli alıkoymasıyla patlak veren kriz sonrasında Trump, Rus liderle G20 zirvesi sırasında muhtemelen görüşeceğini, Arjantin yolculuğu sırasında Ukrayna gerilimiyle ilgili kendisine kapsamlı rapor verileceğini ve bu rapor sonrasında kararını vereceğini belirtmişti. Trump bir süre sonra kararını sosyal medyadan duyurdu ve Twitter’dan Putin’le yapacağı görüşmeyi iptal ettiği mesajını paylaştı.

Trump, “Gemiler ve denizciler Rusya’dan Ukrayna’ya iade edilmediği için, Arjantin’de Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesinin ilgili taraflar için en iyi adım olacağına karar verdim. Sorun çözülür çözülmez anlamlı bir zirve yapmayı umuyorum” diye yazdı.

Rusya’dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Amerika’nın görüşmenin iptal edildiğine ilişkin resmi bir bilgisi olmadığını, sadece Twitter mesajından ve basında çıkan haberlere ilişkin bilgileri olduğunu belirtti. Sözcü, görüşme gerçekten iptal edildiyse Rusya Devlet Başkanı Putin’in zirve kapsamında “anlamlı görüşmeler” için ekstra zamanı olacağını söyledi.