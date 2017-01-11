Trump: Putin beni seviyorsa, bunu bir kazanım olarak görürüm

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerden zaferle çıkmasının ardından ilk kez canlı basın toplantısı düzenledi.Trump, Rusya'nın kendisi hakkında "uygunsuz" bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaların arkasında Amerikan istihbarat servislerinin olabileceğini söyledi.

Trump’ın konuşmasından önce sahneye çıkan gelecekteki Başkan Yardımcısı seçilmiş başkanla ilgili ‘yalan haberlere’ tepki gösterdi. Pence, bu iddiaları yayınlayan basın kuruluşlarının ‘sorumsuz bir karar’ aldığını ifade etti.

Konuşmasının başında Trump, ’gazeteci gibi davranan’ ve etrafındaki ‘yanlış haberleri’ ve ABD istihbarat kurumlarının Rusya’nın ABD’deki seçimleri etkilediği iddiaları kınamak konusunda kendisine destek veren gazetecilere’ teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili bir soruya cevap veren Trump, “Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Rusya'yla uzun zamandır kötü ilişkilerimiz var. Rusya aslında IŞİD’le mücadelede iyi bir ortak olabilir” dedi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Böyle bir bilginin sızdırılması utanç verici. Haberler gerçek dışı. Bu haberleri rakiplerimiz yaptı. Gerçekten hasta ruhlu insanlar bunu yayınladı, sızdırdı. Bunun basılmaması gerekiyordu. Tam bir utanç kaynağıydı. Siber saldırıdan bahsediyorsa Rusya olabilir diğer ülkeler de olabilir."

"Çin de olabilir. Dünyadaki en başarılı bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekip topladık. Bu insanları biraya getirip bir savunma hattı oluşturacağız. O kadar kötü bir güvenlikleri vardı ki. Tüm ülkemiz için siber saldırılara karşı savunma ortaya koymamız gerek."

"Rusya ve Putin son açıklamalarında olayların gerçek dışı olduğunu söyledi. Ellerinde bir şey olsa açıklarlardı. Odesta bilgilerni açıkladıkları gibi bunu da açıklarlardı. Odesta'nın Clinton ile ilgi söyledikleri korkunçtu. Saldırıya uğrayan hacklenen yerlere bakın Clinton'un münazara sorularını önceden aldıklarını öğrendik. Bunu Trump yapmış olsa gündem olurdu."

Putin'in Trump'ı kazanmak istediği iddiası

"Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değil. DEAŞ ile mücadelede Rusya ile çok büyük bir müttefik olabiliriz. Putin Trump'ı seviyorsa bu bir risk değildir. İyi anlaşmak için iyi şansım olduğunu düşünüyorum."

Kaset iddiaları

"Ben ülkemden uzaklaştığım zaman yüksek profilli tanınmış biriyim. Eğer bu ülkenin dışına çıkıyorsam her zaman çok dikkatliyim. Nereye gidiyorsanız gidin etrafınızda sürekli kamera var. Garip yerlerde bile kameralar var. Dikkatli olmanız gerekir. Birçok kişiye söyledim. Akşam haberlerine konu olabilirsiniz."

Ticaret hayatı

"Rusya'da hiçbir iş anlaşmam yok. Rusya'dan hiçbir kredi borcum yok. Çok az bir borcum yok. Rusya'dan aldığım hiçbir kredim yok. Onlarla yaptığım hiçbir iş yok. Hiçbir şekilde Rusya ile anlaşma planım bile yoktur. Ben ticari işlerimi de ülkemiz de yönetebilirim ama bunun görünüşünden mutlu olmazdım. Kötü göründüğünden bunu yapmadım. Oğullarım yönetecekler. Tüm bu belgeler benim imzaladığım belgeler şirketleri tamamen oğullarıma bıraktığımı gösteren belgeler."

Şirketleri oğluna devredecek

ABD başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump, şirketlerinin yönetimini iki büyük oğluna devrettiğini bildirdi.

Trump, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, şirketlerinin geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Trump, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler." dedi.

Trump'ın avukatı Sheri Dillon da basın toplantısında açıklama yaparak konunun detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Dillon, Trump'ın devlet işleriyle kendi şirketlerinin işlerini birbirinden ayıracağını, Donald Trump ve kızı Ivanka'nın şirketteki tüm görevlerinden ayrılacağını ifade etti.

Trump, basın toplantısında vergi iadesi bilgilerini ne zaman yayınlayacağını soran gazeteciye tepki göstererek vergi kayıtlarının inceleme altında olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyledi.

Gazetecinin halkın bunu merak ettiğini belirtmesi üzerine Trump, "Benim vergi iadesi kayıtlarımı sadece gazeteciler merak ediyor." diye konuştu.

Trump, yabancı hükümetlerin Trump otellerine yapacakları konaklama bedellerini de hazineye aktaracağını belirtti.

Yalan haberlere tepki gösterdi

“Böyle bir bilginin sızdırılması utanç verici. Haberler gerçek dışı. Bu haberleri rakiplerimiz yaptı. Gerçekten hasat ruhlu insanlar birisi bunu yayınladı ve sızdırdı. Bunun basılmaması gerekiyordu. Tam bir utanç kaynağıydı. Siber saldırıdan bahsediyorsa Rusya olabilir diğer ülkeler de olabilir 22 milyon kişini kaybedildiği zaman kimse tepki göstermedi. Çin de olabilir. Dünyadaki en başarılı bilgisayar uzmanlarından oluşan bir ekip topladık. Bu insanları biraya getirip bir savunma hattı oluşturacağız. O kadar kötü bir güvenlikleri vardı ki.Tüm ülkemiz için siber saldırılara karşı savunma ortaya koymamız gerek."

Rusya’yla kolayca anlaşmalar yapabilirim ancak bunu istemiyorum çünkü bu anlaşmazlığa yol açar.