Trump, protestolara müdahale etmesi için 'binlerce ve binlerce' ağır silahlı asker görevlendirdiğini duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'deki protestoların 'şiddet olayları'na sahne olmasının ardından başkentte düzeni sağlaması için binlerce ağır silahlı asker ve güvenlik gücü mensubu görevlendirdiğini duyurdu.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan protestolar ülkenin her bölgesinde farklı şehirlere yayıldı.

Trump, başka belediye başkanları ve valiler de "sokaklarının kontrolünü sağlayamazsa" o bölgelere de ağır silahlı askerler göndereceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da konuşan Donald Trump, "Bunlar barışçıl protestolar değil, iç terör olaylarıdır" dedi

Trump, "İsyanları, yağmayı, vandallığı, saldırıları ve özel mülklerin yok edilmesini durdurmak için binlerce ve binlerce ağır silahlı asker görevlendiriyorum" dedi.

"Ben sizin asayişi sağlayan başkanınızım" diyen Trump, "masum insanların hayatını ve mülkerini" tehdit edenlerin tutuklanacağını söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre Trump'ın konuştuğu sırada polisin protestocuları dağıtmak için kullandığı ses bombalarının sesi duyulabiliyordu.

ABD Başkanı, Gül Bahçesi'nde yaptığı kısa açıklamanın ardından Beyaz Saray yakınlarındaki St. John's Kilisesi'ne yürüdü. St John's Kilisesi pazar günü yapılan protestolarda yanarak hasar görmüştü.

Elinde bir İncil tutarak konuşan Trump, "Dünyanın en iyi ülkesine sahibiz" dedi.