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Dünya

Trump, protestolar için Obama'yı suçladı

ABD Başkanı Trump, "Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var, çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında" dedi

28 Şubat 2017 22:55

ABD Başkanı Donald Trump, yönetimden basına sızan bilgilerin ve ülke genelinde hükümete yönelik protestoların arkasında eski Başkan Barack Obama’nın olduğunu öne sürdü. 

Başkan Trump, televizyon kanalı Fox’da eski Başkan Obama hakkında açıklamalar yaptı.

"Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında." iddiasında bulunan Trump, "Bazı bilgilerin çok hassas olduğu bu sızıntılar muhtemelen Obama'nın adamları tarafından yapılıyor. Çünkü bu insanlar ulusal güvenlik anlamında çok kötüler." görüşünü savundu. 

Trump ayrıca ülke genelinde kendisine yönelik protestoların arkasında da Obama’nın olduğunu ileri sürdü. Bunun kendisini rahatsız etmediğini belirten Obama, "Bunu anlıyorum, çünkü siyaset biraz böyle. Bana karşı yapılan olayların arkasında olması da siyasetin bir parçası. Muhtemelen bu devam edecek. Bu olanlardan dolayı şaşırmadım çünkü işler biraz böyle yürüyor. Obama'nın kalmasını istediği bir çok politikayı değiştiriyorum." dedi. 

Başkan Trump, istifa eden güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli korgeneral Michael Flynn'ın yaptığı görüşmelerin basına sızmasının ardından hükümet içerisinden dışarı bilgi sızdırılmasına ilişkin eleştirilerini dile getirmişti.

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