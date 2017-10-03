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Dünya

Trump Porto Riko kasırga mağdurlarını ziyaret ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump bugün Porto Riko’ya uçarak çoğu Maria kasırgasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen hala temel ihtiyaçlara erişim konusunda zorluk yaşayan vatandaşları ziyaret edecek

03 Ekim 2017 18:23

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ekim (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump bugün Porto Riko’ya uçarak çoğu Maria kasırgasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen hala temel ihtiyaçlara erişim konusunda zorluk yaşayan vatandaşları ziyaret edecek.
Trump geçen günlerde son 90 yılın en kötü kasırgasıyla karşı karşıya kalan ülkenin San Juan eyaleti belediye başkanı Carmen Yulin Cruz’u Twitter hesabından “kötü liderlik” ile suçlamıştı. İkilinin görüşüp görüşmeyeceği bilinmiyor. Porto Riko hükümet verilerine göre ada sakinlerinin sadece yüzde 47’si içilebilir suya erişebiliyorken, ülkenin yüzde 95’ine halen elektrik verilemiyor.

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