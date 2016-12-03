Trump, peşmerge güçlerine yardımı sürdürecek

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ülkesinin terörle mücadelede Kürt bölgesi ve Peşmerge güçlerine desteğinin süreceğini" belirtti.

IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Pence, Barzani'yi telefonla arayarak IŞİD'e karşı sağlanan başarı nedeniyle kendisini tebrik etti.

Trump yönetimindeki ABD'nin terörle mücadele eden Kürt bölgesi ile Peşmerge güçlerine desteğinin süreceğini ifade den Pence, Erbil'e daha önce bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Peşmerge güçleri ve Kürt bölgesi halkının verdiği mücadeleye yakından tanıklık ettiğini" kaydetti.

Barzani de desteklerinden dolayı Trump ve ABD halkına teşekkür etti. Açıklamaya göre Barzani görüşmede, "Trump seçim kampanyası sürecinde de Kürdistan bölgesi ve Peşmerge'ye desteğini açıklamıştı. ABD'nin yeni yönetiminin de bize yönelik yardımlarını sürdüreceğine inanıyorum. Ayrıca yeni yönetimin Kürdistan halkının haklı taleplerine de destek vereceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca, ABD- IKBY ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.