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Dünya

Trump, peşmerge güçlerine yardımı sürdürecek

Trump'ın yardımcısı Pence, IKBY Başkanı Barzani'yle yaptığı görüşmede "ülkesinin terörle mücadelede Kürt bölgesi ve Peşmerge güçlerine yönelik yardımlarının süreceğini" söyledi

03 Aralık 2016 20:46

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yardımcısı  Mike Pence, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yle  gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "ülkesinin terörle mücadelede Kürt bölgesi  ve Peşmerge güçlerine desteğinin süreceğini" belirtti. 

 IKBY Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,  Pence, Barzani'yi telefonla arayarak IŞİD'e karşı sağlanan başarı  nedeniyle kendisini tebrik etti.

Trump yönetimindeki ABD'nin terörle mücadele eden Kürt bölgesi ile  Peşmerge güçlerine desteğinin süreceğini ifade den Pence, Erbil'e daha önce bir  ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Peşmerge güçleri ve Kürt bölgesi  halkının verdiği mücadeleye yakından tanıklık ettiğini" kaydetti.

 Barzani de desteklerinden dolayı Trump ve ABD halkına teşekkür etti.  Açıklamaya göre Barzani görüşmede, "Trump seçim kampanyası sürecinde de Kürdistan  bölgesi ve Peşmerge'ye desteğini açıklamıştı. ABD'nin yeni yönetiminin de bize  yönelik yardımlarını sürdüreceğine inanıyorum. Ayrıca yeni yönetimin Kürdistan  halkının haklı taleplerine de destek vereceğini ümit ediyorum." ifadelerini  kullandı.

Görüşmede ayrıca, ABD- IKBY ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğine  de vurgu yapıldı.

 

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