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Ekonomi

Trump 'peşine düşmüştü'; Amazon hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor

ABD Başkanı: Amazon'la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim

02 Nisan 2018 21:08

ABD Başkanı Donald Trump'ın, vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında ‘peşine düştüğünü’ söylediği e-ticaret devi Amazon'un hisseleri, yeni haftaya da düşüşle başladı. 

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Amazon’la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim. Onlar, birçok şirketin aksine, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanıyorlar. ABD’ye büyük kayba mal oluyor ve binlerce perakendeciyi işinden ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirketin hisseleri salı günü sert düşüş gösterirken, firmanın piyasa değerinde de büyük kayıp görülmüştü. 

Amazon hisseleri yeni haftayı da geçen haftaki kapanışa göre yüzde 3.4 düşüşle 1,398 dolardan açtı.

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