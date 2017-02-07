'Trump Parlamento'da konuşamaz'

İngiltere Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Parlamento'da konuşma yapmasına karşı olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Washington'a geçen ay gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Başkan Trump'ı ülkeye davet etmişti.

Davetin geri çekilmesi için internet üzerinden açılan imza kampanyasını 1.8 milyon kişi imzaladı. Milletvekilleri 20 Şubat'ta kampanyayı görüşecek.

Trump'ın konuşma yapmasının tüzüğe uygun olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Bercow, Avam ve Lordlar Kamarası'nda konuşma yapmanın "otomatik olarak verilen bir hak" değil "kazanılmış bir onur" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı'nın göçmenlere ve 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik vize yasağı hakkında John Bercow şöyle konuştu:

"Göçmen yasağının dayatılmasından önce, Başkan Trump'ın Westminister Sarayı'nda (Parlamento Binası) konuşma yapmasına şiddetle karşıydım.

"Göçmen yasağınının dayatılmasından sonra Başkan Trump'ın Westminister Sarayı'nda konuşma yapmasına daha da karşıyım."

"Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimize değer veriyoruz" diyen John Bercow sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer resmi bir ziyaret söz konusu ise bu Avam Kamarası Başkanı'nın yetkisinin dışındadır.

"Ancak burası (Parlamento) söz konusu olduğunda, ırkçılık ve cinsiyetçiliğe karşı çıkmamız ve hukun önünde eşitlik ile bağımsız bir yargıyı desteklememiz Avam Kamarası için son derece önemli kaygılardır."

Bercow'un açıklaması ziyaretin ertelenmesi çağrısı yapan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Trump'ın ziyaretinin "istenmediğini" söyleyen Liberal Demokrat Partisi lideri Tim Farron tarafından desteklendi.

Ancak aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage Başkan'ın "tarafsız olması gerektiğini" savundu.

Başbakan Theresa May, eleştirilere ve protesto gösterilerine rağmen Trump'a yönelik davetini geri çekmeyeceğini açıklamıştı.