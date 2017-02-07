T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Trump Parlamento'da konuşamaz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaret için İngiltere'ye davet edilmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Son olarak İngiltere Avam Kamarası Başkanı John Bercow, Trump'ın Parlamento'da konuşma yapmasına "şiddetle karşı olduğunu" açıkladı.

07 Şubat 2017 00:53

İngiltere Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Parlamento'da konuşma yapmasına karşı olduğunu açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Washington'a geçen ay gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Başkan Trump'ı ülkeye davet etmişti.

Davetin geri çekilmesi için internet üzerinden açılan imza kampanyasını 1.8 milyon kişi imzaladı. Milletvekilleri 20 Şubat'ta kampanyayı görüşecek.

Google, Twitter, Facebook ve Microsoft Trump'a karşı harekete geçti

Trump'ın konuşma yapmasının tüzüğe uygun olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Bercow, Avam ve Lordlar Kamarası'nda konuşma yapmanın "otomatik olarak verilen bir hak" değil "kazanılmış bir onur" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı'nın göçmenlere ve 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik vize yasağı hakkında John Bercow şöyle konuştu:

"Göçmen yasağının dayatılmasından önce, Başkan Trump'ın Westminister Sarayı'nda (Parlamento Binası) konuşma yapmasına şiddetle karşıydım.

"Göçmen yasağınının dayatılmasından sonra Başkan Trump'ın Westminister Sarayı'nda konuşma yapmasına daha da karşıyım."

"Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimize değer veriyoruz" diyen John Bercow sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer resmi bir ziyaret söz konusu ise bu Avam Kamarası Başkanı'nın yetkisinin dışındadır.

"Ancak burası (Parlamento) söz konusu olduğunda, ırkçılık ve cinsiyetçiliğe karşı çıkmamız ve hukun önünde eşitlik ile bağımsız bir yargıyı desteklememiz Avam Kamarası için son derece önemli kaygılardır."

Bercow'un açıklaması ziyaretin ertelenmesi çağrısı yapan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Trump'ın ziyaretinin "istenmediğini" söyleyen Liberal Demokrat Partisi lideri Tim Farron tarafından desteklendi.

Ancak aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage Başkan'ın "tarafsız olması gerektiğini" savundu.

Başbakan Theresa May, eleştirilere ve protesto gösterilerine rağmen Trump'a yönelik davetini geri çekmeyeceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald TrumpSonAvam Kamarası Başkanı John Bercow Trump ParlamentoAvam Kamarası Başkanı John Bercow ABD Başkanı Donald Trump ParlamentoBaşbakanı Theresa May WashingtonBaşkan TrumpMilletvekilleriTwitter Facebook

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24