Trump: Paris saldırısı seçimleri etkileyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Paris'teki saldırı sonrası yaptığı açıklamada, saldırının seçmenler üzerinde büyük etkisi olacağını savundu.

Trump, Twitter hesabında "Paris'te bir başka terör saldırısı. Fransa halkı buna daha fazla katlanmayacaktır. Bunun cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde büyük etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Saldırı, Fransa'da seçim kampanyalarının son gününde terörle mücadele konusunun yeniden ön plana çıkmasına yol açtı.

Odoxa'nın anketine göre, saldırı sonrası Ulusal Cephe (Front National) partisi lideri Marine Le Pen bir puan kazandı. Ankette, Emmanuel Macron yüzde 24.5, Le Pen yüzde 23, muhafazakar aday François Fillon ve Fransız Sosyalist Partisi'nin kurucusu Jean-Luc Melenchon yüzde 19 civarında oy aldı.

Uzun suç geçmişi var

Öte yandan, Paris'in Champs Elysees Bulvarı'nda perşembe akşamı bir polisi öldürüp ikisini yaralayan saldırganın kimliğine ilişkin ayrıntılar da gün ışığına çıkıyor.

Paris'in doğusundaki Chelles adlı banliyöde yaşadığı belirtilen 39 yaşındaki Karim Cheurfi, komşuları tarafından "tuhaf” bir kişi olarak nitelendirildi. Cheurfi'nin şiddete eğilimli olduğu ve pek çok suça karıştığı belirtildi.

Komşularından biri annesiyle birlikte yaşayan saldırganı, "Herkes onu burada tanırdı. Tüm mantığını kaybetmiş ve psikolojik açıdan rahatsız bir kişiydi” sözleriyle tarif etti.

Salim adlı bir başka komşusu "Onu hiçbir zaman buradaki camide görmedim” derken, Abdül adlı semt sakini de "Cheurfi polisten ve Fransa'dan nefret ederdi” dedi.

IŞİD'i öven bir not bulundu

Cheurfi, Paris'te polislere otomatik silahla ateş açmış ardından vurularak öldürülmüştü. Soruşturmayı yürüten savcı, saldırganın cesedinin yanında radikal İslamcı IŞİD'i savunan sözlerin yer aldığı bir not bulunduğunu bildirdi. Savcı, saldırganın uzun suç geçmişine rağmen radikalleşme eğilimi göstermediğini kaydetti.

İlk olarak 2001 yılında Paris'in güneydoğusunda araba çalarken bir kazaya karıştığı bildirildi. Bir polis ve kardeşi tarafından takip edilirken, ateş açarak ikisini de ağır yaraladığı kaydedildi. İki gün sonra gözaltındayken bir polisin silahını kaparak onu öldürmeye çalıştı. Üç kez cinayete teşebbüsten 20 yıl hapis cezası aldı ancak daha sonra cezası 15 yıla indirildi. 2013'te ise hapisten erken tahliye edildi.

Üç ay sonra silahlı soyguna karıştı. 2014 yılında 4 yıl hapse mahkum edilse de cezası 2 yıla indirildi ve 2015 yılında hapisten çıktı.

Radikal İslamcı listesinde 10 bin kişi var

Avukatı Jean-Laurent Panier, "Bu süreçte radikalleştiğine dair bir belirti yoktu. Çok yalnız ve içe dönük biriydi. Çok az konuşur ve kendini bile savunmazdı" ifadelerini kullandı.

Saldırgan şubat ayında, güvenlik güçlerine saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alınsa da bir sonraki gün kanıt eksikliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Mart ayından bu yana Cheurfi'nin Fransız terörle mücadele birimlerinin bir soruşturmasında geçiyordu ancak radikaller için kullanılan bir kavram olan "S Dosyası” olarak işaretlenmemişti.

Fransa'da radikal İslamcı listesinde 10 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor. Ancak polis, mevcut kaynaklar ışığında çok azının takip edilebildiğini kaydetti.

Paris'teki saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

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AP/AFP/BS/HS