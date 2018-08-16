Trump: Para sevgili dolarımıza akıyor

ABD Başkanı Donald Trump 'Para sevgili DOLAR'ımıza akıyor' ifadelerini kullanarak ABD ekonomisinin her zamankinden iyi olduğunu savundu.

Trump, bugün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ekonomimiz her zamankinden daha iyi. Para sevgili DOLAR'ımıza akıyor, bu önceden nadiren olurdu. Şirketlerin kazançları her zamankinden daha yüksek, enflasyon düşük ve iş dünyasının iyimserliği hiç olmadığı kadar yüksek. Onlarca yıldan sonra ilk defa işçilerimizi koruyoruz!” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 büyüyen ABD ekonomisinin Nisan-Haziran aralığında yüzde 4,1 oranında yükseldiği açıklandı.

Trump daha önce de gümrük vergilerinin "işe yaradığını" iddia ederek "Dünyadaki bütün ülkeler ABD'nin zenginliklerini almak istiyor" demişti.