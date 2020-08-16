Trump, pandemi döneminde ısrarını sürdürüyor: Üniversite futbolunun geri dönmesini istiyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarını gelecek oyuncularını seçtiği üniversite futbol karşılaşmalarının yeniden başlamasına dair isteğini bir kez daha dile getirdi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kampüs hayatının durduğu üniversitelerde ABD halkının kimi zaman profesyonel karşılaşmalardan bile çok ilgi gösterdiği, NFL takımlarının gelecek oyuncularını seçtiği üniversite seviyesi karşılaşmaları da durmuş durumda. ABD Başkanı Trump ise karşılaşmaların başlamasına yönelik ısrarını sürdürüyor.

Golf kulübünde gerçekleştirdiği bir basın toplantısında konuşan Trump "Üniversite futbolunun yeniden başlamasını istiyorum. Onlar güçlü, sağlıklı, harija insanlar" dedi.

Sonbahar döneminde sahalara dönmenin savunuculuğunu yapan Clemson Üniversitesi futbol takımından Trevor Lawrence ile konuştuğunu söyleyen Trump, "Futbol oynamak istiyorlar, sahada, dışarıda olduklarından daha güvende hissediyorlar" dedi.

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Futbolun geri dönmesi için savaştığıma bir yandan üzülüyorum. Ulusal Futbol Ligi'ne milli marşımızın yanında oldukları sürece, bayrağımızı onurlandıkları sürece yardım etmek istiyoruz. Eğer diz çökmeye başlarlarsa, çok da yardım etmeyiz"