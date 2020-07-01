Trump: Pandemi çirkin yüzünü gösterdikçe Çin'e daha fazla sinirleniyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelinde yeni tip Koronavirüs pandemisi etkisini göstermeye devam ettikçe salgının sıfır noktası olan Çin'e "daha da sinirlendiğini" ifade etti.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Trump, "ABD'ye verdiği büyük hasar dahil olmak üzere pandemi dünya genelinde çirkin yüzünü gösterdikçe Çin'e daha fazla sinirleniyorum. İnsalar bunun farkında, hissedebiliyorum" yazdı.

ABD lideri, Koronavirüs salgını süresince Çin'i gerçek verileri paylaşmamakla suçladı ve Covid-19'a "Çin virüsü" diye hitap etti.

Dünya genelinde şu ana kadar 10 milyon 591 bin 79 yeni tip Koronavirüs vakası görüldü ve 514 binden fazla kişi hayatını kaybetti.