Trump: Özür dileyebilirim

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen aylarda sosyal medya hesabı Twitter'dan aşırı sağcı İngiliz bir grubun İslam karşıtı mesajlarını reweetlemesi sonrası gelen tepkiler üzerine, istenirse özür dileyebileceğini söylediği aktarıldı.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Trump'a ITV'ye verdiği röportajda konuya ilişkin sorular yöneltildi. Habertürk'te yer alan habere göre Trump, istenildiği takdirde özür dileyebileceğini belirtti.

Trump, "Bu korkunç ırkçı insanlarla bir arada anılmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Geçen günlerde İngiltere'ye olan ziyaretini iptal eden Trump'ın, bu kararını İngiltere'deki olası protestolar nedeniyle aldığı iddia edilmişti. Trump konuyla ilgili olarak, "Britanya'yı seviyorum, Birleşik Krallık'ı seviyorum, İskoçya'yı seviyorum. Başbakan May ile çok iyi bir ilişkim var ve onu çok destekliyorum" demişti.