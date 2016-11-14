Trump: Ortadoğu'da 6 trilyon dolar harcadık, bu parayla ülkeyi iki kez kurardık; maaş almayacağım!

289 delegeye ulaşarak ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ilk mülakatını CBS kanalına verdi. IŞİD'i ortadan kaldıracağını savunan Trump, "Ortadoğu'da 6 trilyon dolar harcadık. Bu parayla ülkeyi baştan aşağı iki kere kurardık. Yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize ve havaalanlarımıza bakın, hepsi çok eskimiş durumda" ifadesini kullandı. Donald Trump ayrıca, 400 bin dolar olan başkanlık maaşını da almayacağını söyledi.

Trump, kampanya sürecinde Başkan Barack Obama'nın getirdiği afl yönetmeliklerini iptal etme vaadinde bulunurken, daha sıkı göçmen yasalarını hayata geçirme sözü verdi.

Medyayı suçladı

ABD'nin iç ve dış politikası hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Trump, ülkede yaşayan siyahilerin ve Müslümanların kendisinin başkan seçilmesinden sonra dehşete düştüğünün belirtilmesi üzerine, medyayı suçladı.

Trump, "Eğer gerçekten böyle hissediyorlarsa bu berbat bir şey. Bence bu korku medya tarafından hazırlanıyor çünkü ülkede bazı olaylar daha önce de yaşanmış olsa da sanki şimdi başlamış gibi gösteriyorlar. Eğer ben bir şey söylememiş olsam dahi, onlar bir şey bulup hikayeleştirirler, basın bu işe yarıyor" dedi. Trump: 'Bence bu korku medya tarafından hazırlanıyor'

"Clinton kazansaydı..."

Mülakatta Trump'a ABD sokaklarında yüzbinlerce insanın seçim sonrasında sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenlediği hatırlatıldı.

Trump, kendisini sokaklarda protesto edenlerin aslında kendisini çok da iyi tanımadıklarını öne sürerek, göstericilerin arasında profesyonel göstericilerin karışarak ortamı tahrik etmeye çalıştıklarını söyledi. Trump, "Sokaklarda beni protesto edenlerin bazıları profesyonel gösterici" ifadesini kullandı.

"Beni protesto edenlere korkmamaları gerektiklerini söylüyorum"

Protesto gösterilerinin bir an önce sona ermesini umut ettiğini aktaran Trump, şunları kaydetti:

"Beni protesto edenlere korkmamaları gerektiklerini söylemek istiyorum. Korkmayın, bu ülkenin gücünü tekrar geri getireceğiz. Seçimlerden yeni çıktık ve biraz zaman verilmesi gerekiliyor. İnsanlar protesto gösterisi yapıyor. Eğer Hillary Clinton kazansaydı ve benim destekçilerim sokaklara çıksaydı herkes kınamaya başlardı. Farklı bir tavır sergilerlerdi. Çifte standart uygulanıyor."

"IŞİD'den tamamen kurtulacağız"

Trump, terör örgütü IŞİD'e mücadele konusunda nasıl bir yol izleyeceğine yönelik soruya, detay vermek istemediğini ifade ederek, "Musul operasyonunu yapmadan

4 ay önce bunu anlatmaya başlayanlar gibi değilim ben. Bu süre içerisinde IŞİD lider kadrosu bölgeyi terk etti" diye konuştu.

"Ortadoğu'da 6 trilyon dolar harcadık"

ABD'nin Ortadoğu'da terörle mücadele adı altında harcadığı paraya dikkati çeken Trump, "Ortadoğu'da 6 trilyon dolar harcadık. Bu parayla ülkeyi baştan aşağı iki kere kurardık. Yollarımıza, köprülerimize, tünellerimize ve havaalanlarımıza bakın, hepsi çok eskimiş durumda" ifadesini kullandı.

Trump, ülkeden gönderilecekler arasında önceliğin "sabıka kaydı bulunanlar, uyuşturucu satıcıları ve silahlı çete mensuplarının" olacacağını vurgularken, "Bunların sayısı belki 2 milyon hatta 3 milyon bile olabilir. Bunları ülkeden göndereceğiz ya da hapse atacağız" dedi.

Trump devlet kadrolarını nasıl dolduracak?

Trump'ın bunu yapabilmesi için sınırdışı sürecini yönetecek bir birime ihtiyacı var. Danışmanları, son günlerde bunun gerçekleşebileceğine dair öngörüleri geçiştirmekle meşguldü.

60 Minutes programında Cumhuriyetçi lidere bir başka tartışmalı seçim vaadi Meksika sınırına duvar örme projesini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği de soruldu. Trump buna, projenin devam ettiğini fakat sınırın tamamen duvardan oluşmayacağını, bazı bölgelerin çit ile kapatılacağı yanıtını verdi. Ülkede belgesiz yaşayan suça karışmamış diğer göçmenlerin durumunun da duvar tamamlandıktan sonra gözden geçirileceğini belirtti.

Trump'ın milyarlarca dolar harcayarak hem toplu sınır dışı hem de duvar projelerini hayata geçirmesi mümkün. Ancak kendi partisinden bile bu projelere itirazların yükseldiği bir ortamda bunu nasıl yapacağını zaman gösterecek.