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Ekonomi

Trump: OPEC petrol piyasasına manipüle ediyor

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) petrol piyasalarını "manipüle etmekle" suçladı ve bu duruma "son vermeleri" çağrısı yaptı

02 Temmuz 2018 13:23

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nü (OPEC) petrol piyasalarını \"manipüle etmekle\" suçladı ve bu duruma \"son vermeleri\" çağrısı yaptı. Trump ayrıca, İran ile iş yapan Avrupalı şirketleri \"yaptırım uygulayacakları\" konusunda uyardı.
Fox News\'un sorularını yanıtlayan Trump, \"OPEC petrol piyasalarını manipüle ediyor; bunu durdurmalılar, çünkü bu ülkelerin birçoğunu biz koruyoruz\" dedi.
Trump ayrıca, İran ile iş yapmaya devam etmeleri halinde Avrupa şirketlerine yaptırım uygulayıp uygulamacağına ilişkin soruyu da, \"Evet, elbette; yapacağımız kesinlikle bu olacak\" diye yanıtladı.

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