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Ekonomi

Trump: OPEC fiyatları şimdi düşürmeli

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Danald Trump, petrol fiyatlarındaki yükseklik için bir kez daha Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeleri suçladı ve petrol kartelinden fiyatların düşmesi için daha fazla çaba göstermesini istedi

05 Temmuz 2018 11:53

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Danald Trump, petrol fiyatlarındaki yükseklik için bir kez daha Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeleri suçladı ve petrol kartelinden fiyatların düşmesi için daha fazla çaba göstermesini istedi.
Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, \"OPEC, akaryakıt fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Onlar fiyatları yükseltiyorlar ve ABD, OPEC üyelerinin çoğunu çok küçük bir bedelle savunuyor. Bu, gidiş-gelişli bir cadde olmalı. Fiyatları
şimdi düşünmeliler\" dedi.
Trump\'ın açıklamaları sonrasında ICE\'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0.68 düşüşle 77.71 dolara, Batı Teksas petrolü de yüzde 0.62 düşüşle 73.68 dolara geriledi.

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