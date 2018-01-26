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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Önce ABD sadece ABD demek değil

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta yaptığı açıklamada ABD'nin dostlara ve ortaklara ihtiyacı olduğunu söyledi. Trump "Önce Amerika sadece Amerika demek değildir" dedi.

26 Ocak 2018 20:48

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantısında bir konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump "Önce Amerika sadece Amerika demek değildir. ABD büyürse dünya büyür" dedi. Trump ABD'nin tüm ülkelere "dostluk ve ortaklığını" sunduğunu söyledi.

Ülkesinin ekonomik durgunluk yıllarından sonra bir kez daha güçlü bir ekonomik büyüme yaşadığını belirten Trump, "Dünya güçlü ve müreffeh bir Amerika'nın yeniden canlanmasını tecrübe ediyor" diye konuştu. Trump "Amerika iş ilişkilerine açık ve bir kez daha rekabet gücümüz yüksek" ifadelerinde bulundu.

ABD'nin başkanlığı döneminde yabancı yatırım için hiç olmadığı kadar çekici olduğunu belirten Trump "Paranızı, işlerinizi Amerika'ya getirmek için en iyi zaman şimdidir" dedi.

Konuşması sırasında "adil ticaret" vurgusu yapan Trump "Eğer bazı ülkeler sistemi başkalarının zararına istismar ederse serbest ve açık ticaretimiz olamaz" diye konuştu. Trump "Serbest ticareti destekliyoruz ama bu, adil ve karşılıklı olmalı. ABD adaletsiz ekonomik pratiklere karşı artık gözünü kapatmayacak" dedi.

ABD Başkanı Trump konuşması sırasında medyaya yönelik açıklamaları nedeniyle yuhalandı. "Siyasetçi olmadan önce basının bu kadar pis, bu kadar adi, bu kadar kötü niyetli ve bu kadar sahte olabileceğini fark etmemiştim" diyen Trump'ı salondaki dinleyiciler protesto etti. Trump'ın konuşması kısa süreliğine alkışlandı.

AFP, Reuters / EC, ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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