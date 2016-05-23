Trump: Öğretmenler derste silah taşımalı!

Azınlık karşıtı politikalarıyla bilinen ABD’deki başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı milyarder işadamı Donald Trump, ABD’deki bazı öğretmenlerin ders esnasında silah taşımaları gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Sıklıkla ABD’lilerin silah sahibi olma hakkına sahip çıkan ve bunu destekleyen Trump, “Sınıflarda silah olmamasını ben de istiyorum ancak bazı sınıflardaki öğretmenlerin silah taşıması gerektiği de çok açık” dedi.

ABD’deki bazı okullarda yaşananların ‘inanılmaz’ olduğunu savunan Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da okullardaki ve askeri üslerdeki ’silahsız bölgelerin’ kapsamının daraltılması gerektiğini ifade etti.