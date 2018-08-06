Trump, oğlunun Rus avukatla Clinton hakkında bilgi almak için görüştüğünü kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr'nin, Kremlin bağlantılı Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Haziran 2016'ta "bir rakip hakkında bilgi almak için" görüştüğünü kabul etti. Ancak Trump görüşmenin yasal olduğunu savundu.

Trump böylece oğlunun Veselnitskaya ile görüşmesiyle ilgili en net açıklamasını yaptı.

Özel Savcı Robert Mueller, ABD istihbaratının, Ruslar'ın Trump'ın başkanlık seçimini kazanabilmesi için komplo kurduğu yönündeki bulgularını soruşturuyor.

Başkan Donald Trump, Ruslarla herhangi bir işbirliği yapılmadığını savunuyor.

Trump süren soruşturmaları "tarihteki en büyük siyasi cadı avı" diye tanımlıyor.

Bu tweet neden önemli?

Trump'ın son tweeti, Trump cephesinden daha önce yapılan açıklamalarla çelişiyor.

Görüşme New York Times gazetesi tarafından ilk haber yapıldığında, Donald Trump Jr, Veselnitskaya ile yaptığı görüşmede çoğunlukla askıya alınan Amerikalılar'ın Rus çocuklarını evlat edinme programını görüştüklerini söylemişti.

Ancak Trump Jr daha sonra, Clinton'a zarar verebilecek bilgiler önerildiği için görüşmeyi kabul ettiğini belirtmişti.

ABD medyası daha sonra, Başkan Trump'ın oğlunun görüşmeyle yaptığı ilk açıklamada rol oynadığını bildirmişti.

Bu da başta Trump'ın ekibi tarafından reddedildi ve daha sonra avukatları Başkan'ın, oğlunun açıklamasını dikte ettiğini doğruladı.

ABD'li yorumcular Trump'ın, görüşmenin Clinton hakkında bilgi toplamak için yapıldığını kabul etmesinin, daha önceki açıklamanın aldatıcı olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Trump Tower'daki görüşme neden tartışmalı?

ABD'li politikacıların, seçim kampanyaları sırasında rakipleri hakkında araştırma yapmaları sık görülen bir durum.

Ancak hukuk uzmanları, Trump Jr'nin yabancı bir hükümet ya da şahıstan hargangi bi değer arz eden bir şey almasını yasaklayan seçim kampanyası finanse etme yasalarını çiğnemiş olabileceğini söylüyor.

Trump Jr'ın Clinton hakkındaki bilgi önerisine hevesle yanıt vermesi de komplo yasalarını çiğnemiş olması anlamına gelebilir.

Trump'ın ekibi, Trump Jr'ın nihayetinde toplantıda Clinton hakkında herhangi bir zarar verici bilgi almadığını iddia ediyor.

Trump'ın avukatlarından Jay Sekulow, görüşmeyle herhangi bir yasanın ihlal edilmediğini savundu.

ABC News'a konuşan Sekulow "Soru hangi yasanın, mevzuatın ya da kuralın ihlal edildiği? Hiç kimse bunu göstermedi" dedi.