Trump, Ocak'tan sonra başka bir hükûmetin görevde olabileceği ihtimalini dile getirdi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden bu yana yaptığı ilk basın toplantısında 20 Ocak'tan sonra başkan olmayabileceğini kabullenmeye yaklaştığının sinyallerini verdi.

Seçimlerden bu yana bir hükûmet değişikliği ihtimalini hiç dile getirmeyen Trump, Biden hükûmetinin göreve geldikten sonra bir ulusal karantina ilan edebileceğini ifade etti.

Beyaz Saray Gül Bahçesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan 45. ABD Başkanı, "İdeal olarak karantinaya girmeyiz" dedi.

Trump, "Şahsım, yanı bu hükûmet bir karantina kararı almayacak. Umarım gelecekte ne olursa olsun böyle olur" dedi ve ekledi; "Görevde hangi yönetim olacağını kim bilir".

Trump bu sözlerden sonra, "Sanırım ne olacağını zaman gösterecek. Ancak benim yönetimimde karantina kararı alınmayacağını söyleyebilirim" diye konuştu.

"Warp Speed Operasyonu" hakkında konuşan Trump, Nisan ayına kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşıları olacağına inandıklarını ve kısa sürede Pfizer-BioNtech aşısına acil durum onayı verileceğini söyledi.

ABD lideri seçimin sonucu belli olduktan sonra birçok tweet atsa da sadece bir kere Gaziler Günü'nde Arlington'daki anıta çiçek koyarken dışarıda görüntülendi. Trump, göreve gelmesinden bu yana ilk kez bu kadar uzun süre kamera karşısına çıkmadı.

Medya projeksiyonlarına göre 3 Kasım seçimlerinde 270 delegeyi aşan Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı seçildi. Trump, hala sonuçları tanıdığına dair bir açıklamada bulunmazken birçok basın kuruluşu, dün yaptığı konuşmayı "sonuçları kabul etmeye yaklaştığının sinyalleri" şeklinde yorumladı.

Trump kampanyası, yakın sonuç veren eyaletlerde itirazlarda bulunmuştu.