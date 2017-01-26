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BBC Türkçe

Trump, Obama'nın yasakladığı su işkencesini savundu

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Obama yönetimi tarafından yasaklanan su işkencesinin 'kesinlikle işe yaradığını' söyledi. Su işkencesi, bir kişinin yüzüne su dökerek boğulma hissi uyandıran bir sorgu yöntemi.

26 Ocak 2017 15:43

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama yönetimi tarafından yasaklanan su işkencesinin 'işe yaradığını' inandığını söyledi ve "Ateşe karşı ateşle savaşmalıyız" dedi.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan Trump, radikalleşmeyle mücadele konusunda ABD Savunma Bakanı James Mattis ve CIA Başkanı Mike Pompeo ile yasal olarak neler yapılabileceğini ele alacağını da belirtti. .

Eski CIA Başkanı Leon Panetta ise su işkencesinin savunulmasına tepki gösterdi ve 'bu konuda geri dönüşün ciddi bir hata' olacağını açıkladı.

'ABD'yi güvende tutmak istediğini' söyleyen Trump, "IŞİD insanları vururken ve Ortadoğu'da Hristiyan oldukları için insanların kafasını keserken, Ortaçağ'dan bu yana duyulmamış şeyler yaparken su işkencesi konusunda güçlü duygularım var mı? İstihbaratın en tepesindeki insanlara sordum. İşe yarıyor mu? İşkence işe yarıyor mu? Evet kesinlikle" diye konuştu.

Trump, "Kafa kesip kameraya çekerek dünyanın her yerine yayıyorlar. Bizim de bu konuda hiçbir şey yapma hakkımız yok öyle mi?" dedi.

Pompeo ve Mattis ile bunu görüşeceğini söyleyen Trump, "Yasaların izin verdiği çerçevede her şeyi yapmak istiyorum. İşe yaradığını düşünüyor muyum? Kesinlikle öyle" dedi.

Trump, 'ABD seçim kampanyası döneminde askerlerin su işkencesi yapmasına izin vereceğini ve terör şüphelileri konusunda daha sert olmaları istediğini' söylemişti.

Ancak Trump daha sonra bu pozisyonunu yumuşatarak ordunun uluslararası hukuku ihlal etmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Su işkencesi, bir kişinin yüzüne su dökerek boğulma hissi uyandıran bir sorgu yöntemi.

Yaygın olarak işkencenin bir türü kabul edilen su işkencesi ABD tarafından yasaklanmış durumda.

Panetta BBC'ye yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, ihtiyacımız olan bilgilere ulaşmak içim ağırlaştırılmış sorgu yöntemleri kullanmamıza gerek yok. General Mattis ve istihbarat işindeki diğer kişiler ve FBI da buna inanıyor. Buna geri dönmek bir hata olur. Dünyanın gözündeki imajımız için zarar verici olur" dedi.

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