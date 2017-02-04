Trump, Obama'nın normalleştirdiği Küba ilişkilerini gözden geçirmeye hazırlanıyor!

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD'ninn Küba politikalarına ilişkin açıklama yaptı.Spicer açıklamasında, "Şu anda ABD'nin Küba'ya yönelik politikalarının tümünün gözden geçirilmesi işinin ortasındayız" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, İran'a balistik füze denemesi sonra uygulanma kararı alınan ekonomik yaptırımlara da değindi.Açıklamasında 'Yaptırımların zamanlamasına füze denemesine karşılık verme amacıyla karar verilse de yaptırımlar üzerinde daha önce üzerinde düşünüldüğünü' belirtti.

Trump: Castro zalim bir diktatördü

Trump, Barack Obama'yı Küba'yla diplomatik ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar sebebiyle eleştirmiş ve seçmenlerine kendi başkanlığı döneminde Küba ile ilgili atılan adımları geri alacağını vaat etmişti. Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro'nun ölümünün ardından da "Castro zalim bir diktatördü; ABD, Küba'nın refahı ve bağımsızlığı için çalışacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

İlişkiler Obama döneminde normalleştirildi

ABD ile Küba arasında Küba devriminde bu yana süren ve Soğuk Savaş döneminde Rusya ve ABD'nin doğrudan çatışmaya en yaklaştığı konu olan Küba ile ilişkiler Obama döneminde normalleştirilmeye başlamıştı. İki ülke aralasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurulmuş, karşılıklı olarak büyükelçilikler açılmıştı. Küba Başkanı Raul Castro'nun ABD ziyaretinin ardından Obama'da Küba'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve ülkeyi 88 yıl sonra ziyaret eden ilk ABD Başkanı olmuştu. Obama görevinin son haftasında da Küba'dan gelen göçmenlere oturum izni veren ve 'ıslak ayak-kuru ayak' olarak da bilinen politikadan vazgeçildiğini duyurmuştu.