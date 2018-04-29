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BBC Türkçe

Trump: Obama'nın Küba Anlaşması'ndan çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Obama yönetiminin Küba'yla yaptığı anlaşmayı "tamamen tek taraflı" diye tanımladı ve bu anlaşmadan geri çekileceklerini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Obama yönetiminin Küba'yla yaptığı anlaşmayı "tamamen tek taraflı" diye tanımladı ve bu anlaşmadan geri çekileceklerini söyledi.

Miami'de bir konuşma yapan Trump, yeni Küba siyasetleri uyarınca Küba'ya seyahat ve para gönderme kurallarını sıkılaştıracaklarını vurguladı.

Trump, Küba'yla diplomatik ve ticari bağlar alanında geri adım atmayacak, ayrıca Amerikalılar Küba mallarıyla ülkeye giriş yapabilecekler.

Konuşmasına komünizm eleştirisiyle başlayan ABD Başkanı Kübalı-Amerikalıların "Castro rejiminin gerçek ve gaddar yüzüyle ilgili anlatacak acılı ancak önemli bir hikâyeleri olduğunu" belirtti.

Trump "Yatırım ve turizmden elde edilen kâr doğrudan orduya gidiyor. ABD dolarının Küba vatandaşlarından faydalanan ve onları taciz eden bir askeri yönetimi desteklemesini istemiyoruz" dedi.

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