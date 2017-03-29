Trump Obama’nın iklim politikalarına son veriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname selefi Obama’nın, enerji santrallerinde kullanılan kömür, petrol ve doğalgaz gibi maddelerin yanması sonucu ortaya çıkan zehirli karbondioksit salınımlarının azaltılmasına ilişkin iklim planlarına son vermeyi amaçlıyor.

Beyaz Saray’da madencilerin hazır bulunduğu bir ortamda ilgili kararnameyi imzalayan Trump, hükümetinin yıllardır kömüre karşı sürdürülen savaşı sona erdirdiğini, bu önlemin ABD’de yeni istihdam imkanlarının yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Başkan Trump ABD Çevre Koruma Dairesi EPA’ya verdiği talimatta, selefi Obama’nın bu konudaki yasal düzenlemelerinin “askıya alınmasını, değiştirilmesini ve kaldırılmasını” talep etti. Ancak bu sürecin yıllar alabileceğine dikkat çekiliyor. Önceki ABD Başkanı Obama’nın Temiz Enerji Planı, onun iklim politikalarının ve ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerinin temelini oluşturuyordu.

Çevre örgütlerinden, AB ve Almanya'dan Trump'a tepki

Amerikan çevre örgütleri ve Almanya Trump’ın kararına gösterdikleri tepkide, ABD’nin iklim koruma önlemlerinden vazgeçtiğini ve uluslararası toplumu yalnız bıraktığını belirtti. AB ile Alman Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda Trump’ın ilan ettiği önlemler ile ABD’de ve dünyada iklimin korunmasını zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Amerikan Sierra Club adlı çevre kuruluşunun direktörü Michael Brune, “yeşil enerji sektöründe kirli enerji sektöründe olduğundan çok daha fazla istihdam imkanlarının ortaya çıktığı” görüşünü savunuyor. Buna karşılık fosil enerjilerden yana olan Ulusal Kömür Madenciliği Birliği Başkanı Hal Quinn, Trump’ı överek “akılcı” enerji politikaları uyguladığını belirtti.

Başkan Trump’ın imzaladığı kararname ile ayrıca bakanlıkların ve ilgili dairelerin enerji üretimine zarar veren yasa ve yönetmelikleri gözden geçirmeleri için 120 günlük bir süre tanıdı. Obama döneminde oluşturulan sera etkisi yapan zararlı gazların ortaya çıkarttığı “sosyal alanlardaki masrafları” analiz etmekle görevlendirilen çalışma grubu da lağvedildi. Trump ayrıca kömür üretimi konusunda devletin elindeki lisansları askıya alan Obama’nın erteleme kararını da kaldırdı.

Paris İklim Anlaşması

190 devletin imzaladığı Paris İklim Anlaşması dünya çapında ısı artışının yüzde ikinin altında kalmasını öngörüyor. Trump, ABD Çevre Koruma Dairesi EPA’ya yaptığı çağrıda selefi Obama’nın enerji santrallerinin saldığı iklimin ısınmasına yol açan zararlı karbondioksit emisyonlarını azaltma yönündeki temel iklim politikalarını gözden geçirmesini talep etmişti. Obama’nın Temiz Enerji Planı ile ABD’de ortaya çıkan karbondioksit salınımlarının 2030 yılına kadar 2005’teki seviye, yani yüzde 32 oranına düşürülmesi öngörülüyordu. Ancak ABD Yüksek Adalet Divanı bu planları askıya almıştı.

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epd/dpa/ÇA,GA