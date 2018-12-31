Trump: Obama'nın evinin de duvarı var

T24 Haber Merkezi

ABD'deki Meksika sınırına yapılması planlanan 'Sınır Duvarı' hakkındaki tartışma büyüyor. Duvar için fon sağlanmasına Demokratlar destek vermemiş ve hükümet kapanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti üyelerini ikna etmek için çalışmalarına "Obama'nın da evinin duvarı var" şeklinde bir paylaşımda bulunarak devam etti.

Donald Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Başkan ve Bayan Obama'nın malikânesinin etrafında da 3 metrelik bir duvar var. Katılıyorum, selamet ve güvenlikleri için fazlasıyla gerekli. ABD'nin de aynı şeye ihtiyacı var, sadece biraz daha büyüğü!"