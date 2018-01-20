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Dünya

Trump, Obama'nın durdurduğu programa onay verdi

"Ülkem için doğru olanı yapmaya yapmaya devam edeceğim"

20 Ocak 2018 23:05

ABD Başkanı Donald Trump, yabancı ülkelerde de istihbarat toplayan ve ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı'nın gözetleme programını tekrar devreye soktu.

Program, NSA eski çalışanı Edward Snowden ortaya çıkarmasının ardından ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından sonlandırılmıştı.

Trump kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şimdi 702 Yasası’nı tekrar etkinleştirdim. Bu yasa seçim döneminde kötüye kullanılan Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) değil! Ben her zaman ülkem için doğru olanı yapmaya ve Amerikan vatandaşlarının güvenliğine öncelik vermeye devam edeceğim” yazdı.

Yasa NSA gözetleme programını küçük değişikliklerle yeniliyor, yurtdışındaki yabancı vatandaşlardan bilgi topluyor, aynı zamanda kaçınılmaz olarak ABD vatandaşlarının iletişim ağından bilinmeyen ölçeklerde bilgi de topluyor.

 

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