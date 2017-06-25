Trump: Obama Rusya'nın müdahalesini biliyordu, neden harekete geçmedi?

ABD Başkanı Donald Trump selefi Barack Obama'yı, Rusya'nın 2016'da düzenlenen başkanlık seçimlerine müdahale etmek istediğini bilmesine rağmen harekete geçmemekle suçladı.

Trump, Obama'nın 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerden önce bu iddiaları öğrenmesine rağmen harekete geçmediğini, kendisinin suçlanmaması gerektiğini Twitter'dan yazdı.

Trump'ın tweeti Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makalenin ardından geldi.

Gazete, Obama'nın geçen Ağustos ayında Rus lider Vladimir Putin'in seçimlere 'direkt müdahale ettiğini' öğrendiğini belirtiyordu.

Washington Post, Putin'in direkt olarak bir sanal kampanya aracılığı ile Demokratların adayı Hillary Clinton'ın itibarını sarsmak ve seçimlerin Trump'ın lehine geçmesi için seçimlere müdahale ettiğini iddia ediyor.

Obama'nın bu konuyla ilgili bilgilendirildikten sonra onlarca seçeneği değerlendirdiği, ancak sonunda 35 diplomatın gönderilmesi ve iki Rus yerleşkesinin kapatılması gibi sembolik bazı önlemler almayı tercih ettiği aktarılıyor. Ancak bu önlemler de seçimlerden sonra Aralık ayında hayata geçirildi.

Gazeteye göre Obama, asıl kendisinin seçimlere müdahale ettiğinin düşünülmesinin önüne geçmek için dikkatli davrandı.

Obama'nın almayı düşündüğü ancak gerçekleştirmediği adımlar arasında ise Rus altyapısına siber silahlar yerleştirmek ve Putin'e zarar verecek hassas bilgileri yayımlamak vardı.

BBC'nin Washington muhabiri Anthony Zurcher ise büyük ihtimalle bu durumun Obama'yı zora soktuğunu, bu yüzden Obama'nın her konuya yaklaştığı gibi bu meseleye de dikkatli eğildiğini aktarıyor.

Bazı Demokratlar ise bu meselenin daha o zamanlar kamuya açıklanması gerektiği eleştirisini yöneltiyor. BBC'den Zurcher ise büyük olasılıkla Obama'nın Clinton'ın seçimi kazanacağına inandığını, bu yüzden Trump'ın seçimlere müdahale ettiği suçlamasıyla karşılaşmaktan kaçındığını belirtiyor.

Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediği ve Trump'ın ekibinin bu konuya dair bilgisinin olup olmadığı soruşturuluyor.