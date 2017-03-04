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Deutsche Welle

Trump: Obama beni dinletti

ABD Başkanı Donald Trump selefi Barack Obama’nın telefonlarını dinlettiğini iddia etti

04 Mart 2017 22:17

ABD Başkanı Donald Trump selefi Barack Obama'nın başkanlık seçimleri öncesinde telefonlarını dinlettiğini iddia ederek, Obama'ya yönelik sert ifadeler kullandı. Trump Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Obama'nın başkanlık seçimleri öncesinde Trump Tower'ı dinlettiğini iddia etti. Trump, "Başkan Obama çok kutsal olan seçim sürecinde benim telefonlarımı dinletecek kadar nasıl alçaldı. Kötü (veya hasta) adam!” ifadesini kullandı. Trump, dinlenen telefon görüşmeleri nedeniyle istifa etmek zorunda kalan eski ABD Başkanı Richard Nixon'a atıfta bulunarak, bunun bir "Nixon/Watergate” olduğunu dile getirdi.

Ancak Trump, iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı. Trump'ın iddialarının Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve istihbarat birimleri tarafından yapıldığı sanılan araştırmaya dayandığı tahmin ediliyor. Bu araştırmada, Trump'a yakın kaynaklar ile Rusya arasındaki olası finansal bağlantıların incelendiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili ABD medyasında çıkan haberlerde, araştırmanın emniyet ve istihbarat birimleri tarafından yürütüldüğü belirtilmişti. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre, bu araştırmanın eski Başkan Obama ile bağlantısı olmadığı düşünülüyor. Zira telefonların dinlenmesi emri Beyaz Saray tarafından değil, FBI Başkanı James Comey tarafından veriliyor.

Rus Büyükelçiye ilişkin paylaşımlar

Başkan Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile görüşmüş olmasına yönelik eleştirelere yanıt verdi.

Obama’nın da Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak'la toplam 22 defa Beyaz Saray’da görüştüğünü ifade eden Trump, bu görüşmelerden 4’nün geçen yıl gerçekleştiğini belirtti. Trump ayrıca Jeff Sessions'ın Rus Büyükelçi ile ilk görüşmesinin Obama yönetimi tarafından ayarlandığını ifade etti.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile konuşmuş olması nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor. Demokrat Parti ise Sessions'un istifasını talep ediyor.

New York Times gazetesi ve CNN televizyonunda geçen hafta yayınlanan haberlerde, başkanlığa seçilen Donald Trump'ın ekibindeki kişilerin kampanya sırasında, Rus istihbarat görevlileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını duyurmuştu, ancak haber Trump tarafından yalanlanmıştı. Başkanın güvenlik danışmanı Michael Flynn, Trump görevi devralmadan önce Rusya Büyükelçisi'yle konuştuğunu gizlediği için istifa etmek zorunda kalmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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