Trump: Nükleer güçten geri kalmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin nükleer kapasitesini güçlendirmesi gerektiği düşüncesinin arkasında duruyor.

Trump Reuters'a verdiği röportajda, "Nükleer silahların ortadan kalkmasını isteyecek ilk kişiyim. Ama biz asla nükleer güç olarak başka bir ülkeden, o ülke dostumuz bile olsa, geri kalmayacağız" dedi.

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Tüm ülkeler nükleer silahlardan arınmış olsaydı çok iyi olurdu, Ama eğer başka ülkeler nükleer silah bulundurmak istiyorsa, biz bu işin başını çekeceğiz" dedi.

Trump'ın sözleri, seçimleri kazandıktan birkaç hafta sonra attığı bir tweet'i hatırlatıyor.

Nükleer silah karşıtı gruplar, ABD ve Rusya'dan gelebilecek olası bir nükleer saldırıyı önlemek için gerektiğinden fazla silahı olduğunu savunuyor.

ABD'de herhangi bir partiye bağlı olmayan Silah Denetim Kuruluşu verilerine göre, ABD'nin 6 bin 800, Rusya'nın ise 7 bin 000 nükleer silahı var.

Kuruluş, Trump'ın sözlerinin üzerine yaptığı açıklamada: "Trump'ın sözleri nükleer silahlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve nükleer silahların tehlikelerini anlamadığını yeniden gösterdi. Soğuk Savaş'ın tarihi kimsenin nükleer silah yarışının 'başında' gelmediğini kanıtlıyor" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD ve Rusya arasında imzalanan 'New Start' (Yeni bir Başlangıç) anlaşması 5 Şubat 2018'e kadar, iki ülkenin de nükleer silahlarını 10 yıl boyunca eşit sayıda sınırlandırmalarını şart koşuyor.

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Trump, seçim kampanyası sırasında nükleer silahların 'dünyanın en büyük sorunu' olduğunu söylemişti, ancak gerekirse nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceğini de belirtti.

Trump'ın rakibi Demoktrat Hillary Clinton, Trump'ın nükleer bir savaşı önlemek için gereken diplomatik becerilere sahip olmadığını savunmuştu.

Clinton, "Bir tweet ile provoke edilebilen bir adamın nükleer kodların yakınına yaklaşmaması gerekir" demişti.