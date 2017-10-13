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Dünya
Deutsche Welle

Trump nükleer anlaşma kararını Kongre'ye bıraktı

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşmayı iptal etmedi ancak anlaşmadan desteğini çekerek bu konudaki kararı Kongre'ye bıraktı.

13 Ekim 2017 23:32

ABD yönetimi beklenenin aksine İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilmedi, ancak anlaşmanın ABD’nin çıkarlarına uyumlu olmadığını kararına vardı.

Bu konudaki kararını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmayla ilgili kararı Kongre’ye bıraktı. Buna göre Kongre 60 gün içinde bir yol haritası belirleyecek. Tahran’a yönelik yeniden yaptırım uygulanması ya da uygulanmaması konusunda bir karar verilecek.

Kongre yaptırımları yeniden başlatma kararı alırsa, bu ABD’nin anlaşmadan çekilmesi anlamına gelecek.

ABD Kongresi’nin kabul ettiği Nükleer Anlaşma Teftiş Yasası’na göre ABD Başkanı her üç ayda bir İran’ın anlaşmaya uyumlu olduğunu onaylaması gerekiyor.

Trump konuşmasında İran’a yönelik sert sözler sarf etti. Sık sık ‘İran diktatörlüğü’ ifadesini kullanan Trump, “2015’te yapılan nükleer anlaşma ABD’nin bugüne kadar tarafı olduğu en kötü anlaşmadır” dedi.

İran’ın anlaşmayı birden çok defa ihlal ettiğini savunan Trump şunları söyledi:

“Nükleer anlaşma İran diktatörlüğüne siyasi ve ekonomik anlamda can simidi oldu… Anlaşma kısa vadede etkili, uzun vadede İran’a nükleer silah elde etme yolunu açıyor”

Trump’ın seçim döneminde başkanlık vaatleri arasında İran’la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etmek de vardı.

Tahran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme ihtimaliyle ilgili sert bir açıklama yapmış ve Washington’un anlaşma konusundaki duruşunun küresel kaosa yol açacağını savunmuştu.

Reuters/AFP/GY/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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