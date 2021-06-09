Trump'tan Nijerya'nın Twitter yasağına destek; diğer ülkelere de çağrı yaptı

T24 Haber Merkezi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya hükümetine sosyal medya platformu Twitter'ı yasakladığı için övgüde bulunurken, diğer ülkeleri de 'ifade özgürlüğüne' izin vermediği iddiasıyla Twitter'ı yasaklamaya çağırdı.

Nijerya hükümeti, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari'nin Twitter kurallarını ihlal ettiği için paylaşımı silindikten sonra ülkede Twitter yasaklanmıştı.

BBC'de yer alan habere göre; Trump dün yaptığı açıklamada, "Başkan'ın hesabını engellediği için Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik ediyorum" dedi.

Diğer ülkeleri de Twitter ve Facebook'u, "ifade özgürlüğüne" izin vermediği iddiasıyla yasaklamaya çağıran Trump, ocak ayında ABD Capitol Hill ayaklanmasından önce ve sonra yaptığı paylaşımların şiddete teşvik ettiği iddialarıyla her iki platformdan da atılmıştı.

Trump'ın Twitter yasağı kalıcı hale getirilirken, Facebook ve Instagram hesaplarının askıya alınmasının en az iki yıl süreceği duyuruldu.

Nijerya, Twitter'ı neden yasakladı?

Nijerya'daki yetkililer, platformu "yanlış bilgi ve yalan haberlerin yayılmasına" izin vererek ülkenin "kurumsal varlığını" tehdit etmekle suçladı.

Yasak, Başkan Buhari'nin kırk yıl önceki Nijerya iç savaşına atıfta bulunan ve ülkenin güneydoğusundaki ayrılıkçı bir hareketi destekleyenlere yönelik üstü kapalı tehdit içeren tweetinin kaldırılmasının ardından geldi.

Yetkililer yasağı ihlal eden herkese dava açılacağını söyledi ancak şimdiye kadar herhangi bir tutuklama olmadı. Önde gelen politikacılar, haber siteleri ve kiliseler de dahil olmak üzere birçok Nijeryalı, VPN kullanarak tweet atmaya devam ediyor.

İnsan hakları örgütleri, Twitter yasağına karşı Batı Afrika bölge mahkemesine dava açtıklarını ve bu durumun ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu söyledi. Twitter ise yasağın "derinden endişe verici" olduğu belirtti.