Trump, Netanyahu'nun Biden'ı kutlamasına çok kızmış: "Çenesini kapalı tutmalıydı; s...... onu"

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da olduğu dönemde çok yakın ilişkiler kurduğu eski İsrail lideri Binyamin Netanyahu'ya Joe Biden'ın seçimleri kazanmasını kutladığı için küfrettiği belirtildi.

Trump, başkanlığı döneminde ABD-İsrail ilişkileri üzerine bir kitap kaleme alan Barak Ravid'e açıklamalarda bulundu. Ravid, kitap yayımlanmadan önce Axios sitesinde Trump'ın kendisine yaptığı açıklamalarla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Ravid'in aktardığına göre Trump, görev süresinin dolmasından bu yana Netanyahu ile konuşmadığını belirtirken, eski İsrail lideri hakkında "S.keyim onu" dedi. Yazar, iki lider kameralar önünde çok yakın gözükse de, Trump'ın kendisine verdiği iki söyleşide 'Bibi'yi eleştirdiğini söyledi. Ravid'e göre bardağı taşıran sonra damla eski İsrail liderinin Biden'ı kutlamasıydı:

"Biden'ın kutlayan ilk kişi Netanyahu'ydu. Uğraşmak zorunda kaldığım herhangi bir insandan fazlasını onun için yapmıştım. Bibi çenesini kapalı tutabilirdi. Korkunç bir hata yaptı."

Trump, seçimleri kaybettikten sonra sonuçların şaibeli olduğunu ve aslında Biden'ın kazanmadığını savunmuştu.

Trump'tan birkaç ay sonra Netanyahu da başbakanlık koltuğunu kaybetti. Netanyahu, şu anda bir yozlaşma davasyıla mücadele ederken aynı zamanda başbakanlığı geri kazanmaya çalışıyor.