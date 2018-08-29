Trump neden Google, Twitter ve Facebook'u karşısına aldı?

ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji endüstrisinin dev isimleri Google, Twitter ve Facebook'u taraflı davranmakla suçladı. Trump, Google'ın kendisiyle ilgili daha olumsuz haberleri arama sonuçlarında en üstlerde gösterdiğini iddia etti.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, sosyal medya platformları Facebook ve Twitter'ı da listesine aldı, "Dikkatli olsalar iyi olacak çünkü bunu insanlara yapamazlar…gerçekten binlerce şikayet geliyor" ifadelerini kullandı.

Trump söz konusu 3 platforma yönelik hangi adımları atacağına ise değinmedi.

Başkan Trump'ın iddialarına ilk yanıtsa, Google'dan geldi.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, sonuçları herhangi bir siyasi ideolojiyle ve usülsüz bir şekilde sıralandırmadıklarını vurguladı.

Peki Trump'ın teknoloji devlerine olan öfkesi neden tırmandı?

'Muhafazakar habercilik baskı altında'

ABD Başkanı Trump, medyaya yönelik "sahte haber" suçlamaları sonrası internet platformlarını da gözüne kestirdi.

Twitter'dan daha önce yaptığı açıklamada Trump, Google'ı hakkındaki olumsuz haberleri sonuçlarda önceliklendirmekle suçladı ve şirketi ülkenin "sol taraflı medyası" diye niteledi.

Trump ayrıca, ülkede muhafazakar haberciliğin "baskı altında" olduğunu öne sürdü.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Google'a "dikkatli olması" çağrısında bulundu ve "birçok insandan faydalandılar ve bu, çok ciddi bir şey" diye konuştu.

ABD yönetimi de, bu platformlarla ilgili düzenlemeleri "gözden geçirdiklerini" söyledi.

Google'dan yapılan açıklamada ise, "Arama motoru bir siyasi gündem oluşturmak için kullanılmamaktadır" dendi ve usülsüzlük iddiaları reddedildi.

Açıklamada ayrıca, "Google aramalarını geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz ve hiçbir zaman arama sonuçlarını siyasi duyguları manipüle edecek şekilde sıralandırmadık" ifadeleri yer aldı.

Twitter ve Facebook Trump'ın iddialarına şu ana dek yanıt vermedi.

Google'ın taraflı sonuçlar göstermesi mümkün mü?

BBC'ye konuşan uzmanlara göre bu zor.

Londra'daki King's College Üniversitesi'nden dijital teknoloji uzmanı Mercedes Bunz, "Google'ın yeni algoritması bir olayın güncelliği ve yakınlığına göre optimize edildi ancak bu algoritmanın belli bir siyasi eğilim arayışına girmesine genelde rastlanmıyor" dedi.

Bunz'a göre Google'ın bazı siteleri daha yukarıda gösterme eğilimi birçoğumuzun düşündüğünden daha fazla olsa da, 1 Ağustos'ta duyurulan algoritmadaki son güncellemeyle, haberlerin sırasına ilişkin Trump'ın bahsettiği yönde bir değişiklik olmadığı görülüyor.