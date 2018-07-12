Trump: NATO'ya inanıyorum

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde üye ülkeler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesi konusundaki ısrarı nedeniyle kriz yaşandığı ifade edildi.

Trump, kriz ardından yaptığı açıklamada, "Onlara çok mutsuz olduğumu söyledim" dedi.

ABD Başkanı, “NATO’dan Kongre onayı almadan çekilebileceğimi sanıyorum ama buna gerek yok” dedi. Trump, “ABD NATO’ya çok fazla katkıda bulunuyor; NATO Avrupa’ya ABD’den çok daha fazla yardımcı oluyor” diye konuştu. Ayrıca, ABD Başkanı, 'NATO'ya güvendiğini' ifade etti.

"Tüm ülkeler savunma harcamalarını arttırmayı kabul etti." diyen Trump, "Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'nin ötesine çekecekler. ABD'nin NATO'ya bağlılığı çok güçlü. Müttefik ülkelere savunma harcamalarını ciddi bir biçimde arttırmamaları durumunda çok mutsuz olacaklarını söyledim. Çok mutsuz olduğumu onların bilmesine izin verdim" ifadesini kullandı.

Trump'ın ''NATO'dan çıkarız'' tehdidi

New York Times'a konuşan bir kaynak, ABD Başkanı'nın kapalı kapılar ardında, yaptığı konuşmadaki kadar 'arkadaş canlısı ve sakin' olmadığını; diğer ülkelere kendi şartlarını kabul ettirmek için tehditler savurduğunu dile getirdi. Trump'ın ''NATO'dan çıkma'' ihtimalini bile öne sürdüğü söylendi. Beyaz Saray, şimdilik bir açıklama yapmasa da NATO üyesi diğer ülkelerden 'böyle bir tehdit olmadığı' yönünde açıklamalar geldi. Reuters'ın toplantıya katılan iki ayrı kaynağı da tehdit olmadığını teyit etti.

Associated Press'in haberine göre gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'ın böyle bir tehditte bulunmadığını söyledi.

Toplantı sırasındaki 'agresif' çıkışlarına rağmen Trump'ın, yüzde 2'lik savunma harcamasının da dahil olduğu geçerli şartların korunduğu yeni NATO deklarasyonuna imza attığı kaydedildi.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var. NATO'ya inanıyorum. Müttefikler endişelenmiş olabilirler, çünkü ABD'ye adil muamele edilmiyor. Almanya savunma harcamalarını arttırıyor, neler olacağına bakacağız. NATO ülkeleri gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcayacak. Yüzde 2 rakamına ulaştığımız zaman daha yükseğini konuşmaya başlayacağız. Aslında doğru rakamın yüzde 4 olduğunu düşünüyorum. Savunma harcamalarını arttırmak Rusya'ya yardım etmeyecek.

ABD'yi NATO'dan Kongre onayı olmadan çekebilirim ancak bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. ABD, NATO'ya daha fazla para harcıyor ama NATO Avrupa'yı daha fazla koruyor.

Almanya ile Rusya arasındaki boru hattı konusunda endişeliyim. Kuzey Akımı hattını sevmedim."

"ABD, NATO'ya en çok kaynak ayıran ülke"

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana müttefik ülkelerin savunma bütçelerini arttırmalarını istiyor.

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

Ülkesinin NATO'ya en çok kaynak ayıran ülke olduğunu belirten ABD Başkanı, bunun adil olmadığını ve ABD'nin Avrupa'yı koruduğunu savunuyor."