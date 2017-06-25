Trump, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

ABD Başkanı Donald Trump Ramazan'da Beyaz Saray'da bir etkinlik düzenlenmesi geleneğini bozarken, yayımladığı tebrik mesajında Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanların bayramını tebrik etti.

Trump mesajında "Amerikalılar, Melania ve kendi adıma Ramazan Bayramı'nı kutlayan Müslümanlara en samimi kutlamalarımızı iletiyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tatil sırasında merhamet, şefkat ve iyi niyet gibi duyguların önemini hatırlıyoruz...Dünyadaki Müslümanlarla beraber ABD olarak bu değerleri onurlandırmak için taahhüdümüzü yineliyoruz."

ABD eski başkanı Bill Clinton'dan bu yana Beyaz Saray'da her yönetim Ramazan Bayramı'nı kutlamak için bir etkinlik ya da iftar düzenliyordu. Ancak Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bu yönde gelen bir talebi reddettiği bildirildi.

Kampanyası sırasında geçmişteki Müslüman karşıtı söylemleri nedeniyle tepki alan ABD Başkanı Trump, başkanlık görevini devaraldıktan bir hafta sonra ağırlıklı olarak Müslüman ülkeleri kapsayan bir seyahat yasağına imza atmıştı. Ancak Trump geçen ay Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret sırasında söylemini yumuşatarak birçok Müslüman ldierin önünde yaptığı konuşmada dinler arası savaş fikrini reddetmişti.

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AFP/SSB