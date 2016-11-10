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Dünya

Trump, Müslüman karşıtı yazılarını sitesinden kaldırdı

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından "Müslümanların ABD'ye girişini engelleyeceğiz" açıklaması, sitesinden kaldırıldı

10 Kasım 2016 21:46

Seçim kampanyası boyunca ayrımcı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle eleştirilere hedef olan Donald Trump, başkan seçilmesinin ardından İslamofobik açıklamalarını internet sitesinden kaldırdı. Başkan seçilmesinin ardından yaptığı zafer konuşmasında Trump, seçim sürecindeki söylemlerinin aksine daha yapıcı bir dil kullanarak 'birlik' mesajı vermişti.

ABD'de dün başkan seçilen Donald Trump, seçim kampanyası döneminde açıkladığı "Müslümanların ABD'ye gelişini engelleyeceğim" açıklamasını sitesinden sildirdi.

 

Daha önce defalarca söylemişti
 

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, aylardır devam eden seçim kampanyası sürecinde, Müslümanlarla ilgili defalarca ırkçı açıklamalar yapmış ve başkan olması halinde Müslümanları ABD'ye almayacağını söylemişti. Başkanlığı garantiledikten sonra New York'ta yaptığı zafer konuşmasında ise, tam tersi mesajlar vererek, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım" diyen Trump'ın sitesinden de Müslüman karşıtı söylemleri kaldırması dikkati çekti.

 

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