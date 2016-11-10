Trump, Müslüman karşıtı yazılarını sitesinden kaldırdı

Seçim kampanyası boyunca ayrımcı ve Müslüman karşıtı söylemleriyle eleştirilere hedef olan Donald Trump, başkan seçilmesinin ardından İslamofobik açıklamalarını internet sitesinden kaldırdı. Başkan seçilmesinin ardından yaptığı zafer konuşmasında Trump, seçim sürecindeki söylemlerinin aksine daha yapıcı bir dil kullanarak 'birlik' mesajı vermişti.

ABD'de dün başkan seçilen Donald Trump, seçim kampanyası döneminde açıkladığı "Müslümanların ABD'ye gelişini engelleyeceğim" açıklamasını sitesinden sildirdi.

Daha önce defalarca söylemişti



ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump, aylardır devam eden seçim kampanyası sürecinde, Müslümanlarla ilgili defalarca ırkçı açıklamalar yapmış ve başkan olması halinde Müslümanları ABD'ye almayacağını söylemişti. Başkanlığı garantiledikten sonra New York'ta yaptığı zafer konuşmasında ise, tam tersi mesajlar vererek, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım" diyen Trump'ın sitesinden de Müslüman karşıtı söylemleri kaldırması dikkati çekti.