Trump mitingine katılacaklara bildirildi: Covid-19'a yakalanırsanız dava açamazsınız

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının 2 milyonu aştığı ABD'de, Başkan Donald Trump,19 Haziran'da miting gerçekleştirecek. Trump kampanya ekibi, salgın günlerinde yapılacak mitingin katılım formuna bir madde ekleyerek gelenlerin Covid-19'a yakalanmaları durumunda mitingi organize eden kuruluşlara dava açamayacaklarını söyledi.

New York Times'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgını hâlâ sürerken Oklahoma eyaletinde bir miting gerçekleştirecek. Trump kampanyasının internet sitesinde 19 Haziran'da gerçekleşecek mitinge ilişkin kayıt bilgileri ve formu koyuldu. Formda mitinge katılanların Covid-19'a yakalanma ihtimalini içeren bir bölüm dikkati çekti.

Kampanya'nın sitesinde yapılan açıklamada "Kayıt butonuna tıklayarak, insanların bulunduğu herhangi bir kalabalık ortamda bulunan Covid-19'a yakalanma riskini kabul etmiş oluyorsunuz" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, mitinge geleceklere "Mitinge katılarak siz ve misafirleriniz Covid-19'a bağlı bütün riskleri gönüllü bir şekilde öngörüyor ve Donald J. Trump for President Inc.'i BOK Center'ı, ASM Global'ı ve bunlara bağlı herhangi bir yöneticiyi, personeli, ajansı, gönüllüyü herhangi bi hastalık ya da yaralanma ile sorumlu tutmayacağınızı kabul ediyorsunuz" sözlerini içeren bir feragatnâme sunuldu.