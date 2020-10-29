Trump mitingi üzerinde uçan özel uçağa F-16 müdahalesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Arizona'daki Bullhead City'de düzenlediği miting sebebiyle uçma yasağı ilan edilen bölgeye bir uçak girdi. Yasaklı bölgeye giren uçağı durdurmak için bir savaş uçağı havalandırıldı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) CNN'e yaptığı açıklamaya göre bir F-16, yasaklı bölgeye giren küçük uçağı incelemeye gitti.

NORAD sözcüsü uçağın ilk başta radyo iletişim girişimlerine cevap vermediğini, ancak F-16'dan atılan işaret fişeği sonrasında iletişim kurulduğunu belirtti.

Bahsi geçen uçak, F-16 eşliğinde olaysız bir şekilde yasaklı bölgeden çıktı

Havada bu olayla yaşanırken Donald Trump uçağın sesine işaret ederek uçan F-16'nın "dört günlük" olduğunu ifade etti. "Sesini çok seviyorum" diyen Trump, "O şeyler göklerde olsun diye neler yaptım bilemezsiniz. Demokratlardan para aldım" diye konuştu.

ABD lideri, F-16 işaret fişeği atınca miting alanındakiler için ufak bir gösteri yaptıklarını söyledi.