Trump: Milyonlarca Amerikalı yasadışı şekilde oy kullandı

ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak 2017'de görevi Barack Obama'dan devralacak olan Donald Trump, 8 Kasım'daki seçimlerde milyonlarca Amerikalının yasadışı şekilde oy kullandığını iddia etti.

Donald Trump esasında ülke çapında da rakibi Hillary Clinton'dan daha fazla oy aldığını öne sürdü.

Trump bu iddialarını Pazar günü attığı bir tweette dile getirdi.

Yeşil Parti'nin başkan adayı Jill Stein, Hillary Clinton'ın az bir farkla kaybettiği Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasını talep etmişti.

Trump ise bu gelişme sonrası attığı tweette ile "Seçici Kurul'nu ezici farkla kazanmamın ötesinde, yasadışı olarak oy kullanan milyonlarca kişiyi düşerseniz oyların çoğunu ben aldım" dedi.

Ancak Trump iddiaları ile ilgili detaylı bir açıklama ise yapmadı.

Trump, ayrıca Hilary Clinton'ın kazanmış olduğu Virginia, New Hampshire ve Kaliforniya eyaletlerindeki seçimlerde "hile yapıldığını" ve Amerika basınının bunu gündeme getirmediğini de iddia etti.

Geçtiğimiz hafta Wisconsin'de oyların yeniden sayılmasını isteyen Jill Stein, ise Michigan ve Pensilvanya'da da "istatiksel hatalar" olduğuna dikkat çekerek o bölgelerde de yeniden sayım istedi.

Uzmanlar ise Wisconsin, Michigan and Pensilvanya'da seçim sonuçlarının değişmesinin 8 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmeye yeterli olmayacağını söylüyor.

Hillary Clinton'ın ekibinden Marc Elias ise yaptığı açıklamada seçimlerde hile yapıldığı iddialarıyla ilgili herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

Clinton, ABD'de ülke çapında Trump'tan yaklaşık 2 milyon fazla oy almış ancak Trump, başkanı belirleyen Seçici Kurul'da çoğunluğu elde ederek ülkesinin 45. başkanı seçilmişti.