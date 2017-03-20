Trump, Merkel'in elini neden sıkmadı?

Beyaz Saray, geçen hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında yaşanan tokalaşma krizine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Trump'ın soruyu duyduğunu sanmıyorum" dedi.

Trump Merkel'in elini ilk karşılamada sıksa da iki liderin görüşme sonrası Beyaz Saray'da katıldığı fotoğraf çekimi sırasında gazeteciler iki liderden tokalaşmalarını istemişti. Ancak Trump, Merkel'in 'Tokalaşmak ister misiniz?' sorusuna kayıtsız kalmıştı.

Beyaz Saray'dan eleştirilere yanıt

Eleştirilerin ardından Beyaz Saray'dan konuyla ilgili olarak kısa bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Alman dergisi Der Spiegel'e yaptığı açıklamada "Ben onun (Trump) soruyu duyduğunu sanmıyorum" dedi.