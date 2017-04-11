Trump Merkel ve May'le Suriye'yi görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Merkel ve May'in Trump'a ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında destek sundukları belirtildi. ABD, geçen salı günü Suriye'nin İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası Suriye'deki Şayrat hava üssünü vurmuştu.

Açıklamada, üç liderin de Suriye'de İdlib vilayeti yakınlarında kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu tutulması gerektiği üzerine görüş birliğinde oldukları kaydedildi.

İngiltere'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise May ve Trump'ın, "Esad ile müttefik kalmanın uzun vadede Moskova'nın çıkarına hizmet etmeyeceği" konusunda Kremlin'i ikna etmeyi denenmesi gerektiği konusunda uzlaştıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyaretinin bu bağlamda önemli olduğu ve ziyaretle Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm bulunması yolunda temelin oluşturulabilmesine hizmet edebileceğine dikkat çekildi. Tilerson'ın çarşamba günü iki günlük temaslar kapsamında Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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AFP/Dpa/GA/HS