T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump Merkel ve May'le Suriye'yi görüştü

Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı May'in ABD Başkanı Trump'a Suriye operasyonu konusunda destek verdiği bildirildi.

11 Nisan 2017 12:52

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Merkel ve May'in Trump'a ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında destek sundukları belirtildi. ABD, geçen salı günü Suriye'nin İdlib vilayeti yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına düzenlenen ve kimyasal gaz kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası Suriye'deki Şayrat hava üssünü vurmuştu.

Açıklamada, üç liderin de Suriye'de İdlib vilayeti yakınlarında kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sorumlu tutulması gerektiği üzerine görüş birliğinde oldukları kaydedildi.

İngiltere'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise May ve Trump'ın, "Esad ile müttefik kalmanın uzun vadede Moskova'nın çıkarına hizmet etmeyeceği" konusunda Kremlin'i ikna etmeyi denenmesi gerektiği konusunda uzlaştıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Moskova ziyaretinin bu bağlamda önemli olduğu ve ziyaretle Suriye'de kalıcı bir siyasi çözüm bulunması yolunda temelin oluşturulabilmesine hizmet edebileceğine dikkat çekildi. Tilerson'ın çarşamba günü iki günlük temaslar kapsamında Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Dpa/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı MerkelBaşbakanı May ABD Başkanı Trump SuriyeSaray ABD Başkanı Donald Trump Almanya Başbakanı Angela MerkelBaşbakanı Theresa MaySuriyeSarayMerkelMay Trump ABD SuriyeHanSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24