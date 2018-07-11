T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Merkel ile çok çok iyi bir ilişkimiz bulunuyor

Merkel: ABD, Almanya'nın iyi bir ortağı

11 Temmuz 2018 21:09

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'deki NATO Zirvesi marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump: Çok çok iyi bir ilişkimiz bulunuyor

Trump, görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Şansölye (Merkel) ile çok çok iyi bir ilişkimiz bulunuyor." dedi.

ABD'nin Almanya ile ilişkisini "harika" olarak nitelendiren Trump, Merkel ile askeri harcamalar ve ticari konuları ele aldıklarını belirtti.

Merkel: ABD, Almanya'nın iyi bir ortağı

Merkel ise göç konusunun da görüşmede gündeme geldiği bilgisini paylaşarak, "ABD, Almanya'nın iyi bir ortağı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'yı NATO ile ilgili savunma harcamalarını artırmadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Ayrıca Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın esiri." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER

Donald TrumpAngela Merkel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24