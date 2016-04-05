Trump: Meksika'ya para musluklarını keseceğim

ABD'de sonbaharda yapılacak başkanlık seçiminin Cumhuriyetçi aday adaylarından Donald Trump, seçilirse Meksika'ya para musluklarını keseceğini söyledi.

Washington Post gazetesine yazan Trump, bu yolla Meksika'yı zorlayarak, iki ülke arasına çekmeyi planladığı duvarın maliyetine katılmasını sağlayacağını kaydetti.

Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınıra göçü engellemek için duvar çekmek Trump'ın başkanlık kampanyasının temelindeki görüşlerden biri.

Ama bu duvarın maliyetini Meksika'nın karşılamasını istediğini ilk kez söylüyor.

Donald Trump Meksika'ya para transferlerini durdurmak için yasalarda gereken değişikliği yapacağını kaydediyor.

"Meksika için kolay"

Cumhuriyetçi aday adayı, Meksika'nın duvar için bir kerelik 5 ila 10 milyar dolarlık bir ödeme yapması fikrini savunurken, "Meksika için kolay bir karar bu" dedi.

Cumhuriyetçi başkan adayları arasındaki yarışta Wisconsinli seçmenler oylarını kullanıyor.

Wisconsin eyaletinin sonuçları, Cumhuriyetçilerin başkanlık yarışında şu ana kadar yapılan ön seçim ve yoklamalarda önde olan Donald Trump ile Ted Cruz arasındaki dengeyi değiştirebilir.

Bugün Washington Post'a yazdığı yazıyla ilgili bir soru üzerine Trump, görüşlerinin "yüzde yüz arkasında" olduğunu söyledi.

Trump, "Duvar parası Meksika'nın başka bir çok yolla ABD'den aldığı paralara göre çok küçük bir miktar" diye konuştu.

Wisconsin'de Demokrat adaylar da önseçim öncesi kampanyalarını sürdürüyor.

Demokrat adaylardan Hillary Clinton şu ana kadar yapılan ön seçim ve yoklamalara göre delege sayısı bakımından Vermont senatörü Bernie Sanders'ın önünde görünüyor.