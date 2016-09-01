Trump Meksika'ya gitti, duvarı savundu

Meksika'ya giderek Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile görüşen ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, iki ülke arasına duvar çekme planını savundu.

Trump duvarın parasını kimin ödeyeceğini ise görüşmediklerini ifade etti.

Ancak Meksika Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nieto'nun Trump'a duvarın parasını Meksika'nın ödemeyeceğini ilettiği ifade edildi.

Milyarder işadamı Trump, ABD'deki seçim kampanyasında duvarın inşa edilecek duvarın masraflarını Meksika'ya ödeteceğini vaat ediyor.

Meksika halkı için 'muhteşem insanlar' diyen Trump, ön seçim kampanyasında göç sorununu çözmeyi vaat ederken aynı Meksika halkı için 'katiller, tecavüzcüler' yorumlarını yapmıştı.

Meksika halkının Trump'ın sözleri yüzünden hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Meksika Devlet Başkanı Nieto, Trump'ın ilişkileri düzeltmeye çabalarını da takdir ettiğini ifade etti.

Trump'ın Meksika ziyaretinin ardıdan ABD'nin Arizona eyaletine giderek göçü azaltma planlarını açıklaması bekleniyor.

Cumhuriyetçi partinin adayı olduktan sonra anketlerde Demokrat rakibi Hilary Clinton'un gerisinde kalan Trump, seçimlerde belirleyici rol oynayan azınlıkların desteğini yanına çekebilmiş değil.

Donald Trump zamanında Meksika'yı 'ABD'nin düşmanı' olarak nitelemişti. Ancak Çarşamba günü ülkenin Devlet Başkanı Nieto'yla dost olduğunu ifade etti.

Sadece bu zıtlık dahi diplomat Trump'ın içeride düzensiz göçün belini kıracağını söyleyerek kitleleri yanına çeken Donald Trump'tan ne derece farklı olduğunu gösteriyor.

Trump'ın Meksika ziyaretinin amacı, ABD'yi uluslararası ortamda Clinton'ın iddia ettiği gibi 'rezil etmeden' temsil edebileceğini göstermekti. Bu açıdan bakıldığında sürpriz ziyaret amacına ulaştı.

Ancak bu sürpriz manevranın bir bedeli de var. Trump'ın en ateşli taraftarları, Cumhuriyetçi Başkan adayının Meksika liderine 'haddini bildirmesini' bekliyordu. Ancak bunu nyerine işbirliği mesajları duydular.

Belki de diplomat Trump, bekledikleri ve destekledikleri aday değildir.

Trump görüşme sonrasında yaptığı açıklamalarda Meksika Devlet Başkanı Nieto'ya düşüncelerini 'açık ve net biçimde' ifade ettiğini söyledi.

ABD'deki göçmenlerle ilgili söylediği ve büyük tepki çeken sözlerini geride bırakmaya çalışan Trump, ABD'deki Meksika asıllılar için 'ülkemize büyük bir katkı sağlıyorlar' ifadelerini kullandı.

Donald Trump ABD Başkanı seçilmesi durumunda Meksika'yla olan ilişkileri 5 ana başlık altında şekillendireceğini de savundu:

Meksika Devlet Başkanı Nieto ise her ne kadar iki ülke arasında bir sınır sorunu yaşandığını kabul etse de, Trump'a ABD'de 6 milyon kişinin Meksika'ya yapılan ihracat sayesinde istihdam edildiğini hatırlattı.

Nieto, "Benim önceliğim her nerede olurlarsa olsunlar Meksikalıların çıkarlarını korumak. Bu benim sorumluluğum. ABD'deki Meksikalılar dürüst insanlar, ailelerine bakan çalışkan insanlar. Herkesin saygısını hakediyorlar" diye konuştu.

Pena Nieto'nun Trump'ı Meksika'ya davet etmesine ülke içinde tepki gösterenler de oldu.

Eski Devlet Başkanı Vicente Fox CNN'e verdiği röportajda Trump için "Onu sevmiyoruz, Onu istemiyoruz. Ziyaretini reddediyoruz" demişti.

Eski First Lady Margarita Zavala ise paylaştığı Twitter mesajında "Biz Meksikalıların bir onuru var. Senin nefret söylemini reddediyoruz" dedi.

Demokrat Başkan adayı Hilary Clinton'ın Meksika'yı ziyaret edip etmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil.