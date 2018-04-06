T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump, Meksika sınırına konuşlandırılacak asker sayısını açıkladı

Trump, Meksika sınırına örülen duvar tamamlanıncaya kadar, sınırı askerlerin koruyacağını açıklamıştı

06 Nisan 2018 03:59

ABD Başkanı Donald Trump orduya, Meksika sınırına Ulusal Muhafızların yedek birliklerini konuşlandırma emrini vermişti. Trump'ın Meksika sınırına konuşlandıracağı asker sayısının 2 bin ile 4 bin arasında olacağı açıklandı.

Trump, Air Force One uçağındaki açıklamasında, Meksika sınırı için düşündüğü asker sayısına ilişkin ilk düşüncesini paylaştı ve yönetiminin bunun maliyeti konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Orduya bağlı Ulusal Muhafızlar, genelde ülke içindeki acil durumlarda eyalet valisi ya da ABD Başkanı'nın emriyle devreye sokuluyor. Ancak Afganistan ve Irak'a konuşlandırıldıkları da olmuştu. 1636 yılında kurulan Ulusal Muhafızlarda yaklaşık 350 bin kişi görev yapıyor.

Trump, kendinden önceki başkanlar George W. Bush ve Barack Obama'nın da sınırı korumak için Ulusal Muhafızlardan destek aldığını hatırlatıp durumun yeniden 'kriz noktasına' ulaştığını savunmuştu.

ETİKETLER

trumpabdmeksikasınırduvar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24