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Dünya

Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararı onayladı!

Trump, duvarın maliyetinin Meksika tarafından ödeneceğini söylemişti

26 Ocak 2017 01:07

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı. 

Sputnik'in haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump’ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı ziyaret sırasında imzaladığı başkanlık kararıyla ilgili olarak, “Bu bariyeri inşa etmek bir seçim vaadinden daha fazlası. Bu, ‘geçirgen’ sınırlarımızı gerçekten korumak için atılan bir ilk adım” dedi.

"Meksika ödeyecek"

Trump, 6 Ocak’ta Meksika sınırına örülmesi planlanan 1120 kilometrelik dev duvarın maliyetinin vergilerden karşılanacağını, ancak daha sonra Meksika hükümetinin bu parayı ABD'ye geri ödeyeceğini söylemişti.

"Ödemeyeceğiz"

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, 12 Ocak’ta Trump'ın iki ülke sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için ödeme yapmayacaklarını tekrar etmişti. Meksika Cumhurbaşkanı Pena Nieto hükümetinin ABD'nin yeni hükümetiyle "açık ve tam müzakerelere" hazır olduğunu ve güvenlik, göç ve ticaret de dahil olmak üzere herşeyin masada olacağını söylemişti.

 

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