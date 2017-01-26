Trump Meksika sınırına duvar inşası emrini verdi

Donald Trump yasadışı göçü ve uyuşturucu ticaretini önleme gerekçesiyle Meksika sınırına duvar örülmesi talimatını verdi. ABD ile Meksika arasındaki 3 bin 200 kilometre uzunluğundaki dev duvar projesi, Trump'ın başlıca seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Trump ABC News kanalına verdiği demeçte duvarın inşasının önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi.

Trump ayrıca oluşacak milyarca dolarlık masrafın Meksika tarafından karşılanacağı sözünü de tekrarladı. Meksika hükümeti daha önce masrafı kendilerinin ödemeyeceğini açıklamıştı. Trump ABC News televizyonuna verdiği demeçte Meksika'nın masrafları karşılamasını "yüzde 100” sağlayacağını belirterek "Nihayetinde Meksika ile ne olup biteceği ortaya çıkacak, bu müzakerelere oldukça yakın bir zamanda başlayacağız. Ve zararımızı bir biçimde telafi edeceğiz” diye konuştu.

Tutukevlerinin sayısı da artırılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Trump'ın ayrıca "güney sınırında yasadışı göçmenler için daha fazla tutukevi oluşturulmasını” öngören kararnameyi de imzaladığını söyledi. Spicer "Yasalarımızı zaten ihlal etmiş olan yasadışı göçmenlerin kovuşturulmasını ve sınırdışı edilmesini bir kez daha önceliğimiz haline getireceğiz” dedi.

ABD-Meksika sınırının bir bölümüne zaten çit çekilmiş durumda ancak Trump bunun yasadışı göçmenleri durdurmak için yeterli olmadığını söylemişti.

Pew araştırma merkezinin rakamlarına göre 2014 yılı itibarı ile ABD'de yaklaşık 5 milyon 800 bin kaçak Meksikalı göçmen bulunuyor.

Çeşitli uzmanlar duvar inşasının yasadışı göçü durdurmak yerine milyarlarca dolar masraf yaratacağını ifade etmişti.

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AFP / EC, BK